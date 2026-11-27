У краинският президент Володимир Зеленски отправи остра критика към Доналд Тръмп заради сближаването му с руския президент Владимир Путин, като сравни поведението му с това да бъдеш приятел с Адолф Хитлер по време на Втората световна война.

В интервю за BBC, дадено в Киев, Зеленски коментира снимка на руския и американския лидер, публикувана от Тръмп, към която президентът на САЩ беше написал за руския държавен глава „мой приятел“. Видео от същата среща в китайския град Шънджън по-рано този месец показа как Тръмп шеговито пита „кой е той?“, преди да влезе в залата и да прегърне Путин.

Trump posts a photo of himself hugging Putin, captioned 'my friend.' Zelensky, from Kyiv: 'He's an aggressor and a killer. He cannot be a friend.' Neutrality between a killer and his victim isn't neutral — it's the killer's favorite referee. https://t.co/8PCtc98YMC — GlobalMatrix (@fraskey007) November 27, 2026

„Разбира се, това си е решение на президента на Съединените щати, но... е странно“, заяви Зеленски пред BBC.

„Той е агресор и убиец... Не може да бъде приятел. Просто не може. Все едно някой по време на Втората световна война да каже за Хитлер, че е добър приятел“, продължи украинският президент.

„Не, той не е приятел“, допълни той.

Trump to Putin: Who is he? It's my friend. Nice to see you. https://t.co/WXoYtBzfLi — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Тревога в Европа и НАТО заради затоплянето между Вашингтон и Москва

Срещата в Китай предизвика допълнително безпокойство в Европа и НАТО, тъй като изглежда като поредна стъпка в затоплянето на отношенията между Вашингтон и Москва, след като Тръмп задълбочи връзките с Кремъл след встъпването си в длъжност през януари 2025 г.

В същото време отношението на Тръмп към Зеленски е далеч по-пренебрежително, на моменти враждебно и дълбоко критично към украинския лидер, когото американският президент по-рано обвини за войната, започната от Русия през февруари 2022 г.

Знаковата реакция на Зеленски, след като Тръмп нарече Путин „мой приятел“

Последните усилия на американските пратеници за мир Джаред Кушнер и Стив Уиткоф постигнаха слаб напредък в опитите Москва да бъде принудена да приеме прекратяване на огъня, но оставиха впечатлението, че Вашингтон е по-близо до позициите на Москва, отколкото до тези на Киев.

Критики срещу Джаред Кушнер: Звучи като „говорител на Путин“

Кушнер, който е и зет на Доналд Тръмп, обвини Европа, че „няма план“ за прекратяване на войната, и заяви, че преговорите трябва да се съсредоточат върху следвоенния период, вместо да се търси незабавно примирие - аргумент, който поддържа и Кремъл.

US special envoy Jared Kushner says "it doesn't seem" that Russian President Vladimir Putin is disinterested in a ceasefire in Ukraine. Kushner credited Putin with 'showing restraint' by not using nuclear weapons, and added that we should be focusing on the "post-war". 🔗 https://t.co/4LY2qWZZMA — Sky News (@SkyNews) November 26, 2026

Американският пратеник си навлече и обвинения, че звучи като „говорител“ на Путин, след като обсипа руския президент с похвали в интервю за главния изпълнителен директор на Axel Springer Матиас Дьопфнер.

„Когато влиза в срещите, президентът Путин е много организиран. Хората може да харесват това, което е направил, може и да не го харесват, но той определено е гросмайстор в политиката“, каза Кушнер в интервюто.

Зеленски: Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ

Мария Попова, директор на центъра „Жан Моне“ в Монреал, която изследва войната между Русия и Украйна, коментира в социалната мрежа X, че Кушнер е говорил „сякаш е говорител на Путин, а не посредник или пратеник на САЩ“.

„Не ни трябват сигнали от САЩ, които можем да чуем и от Русия“

В интервюто си Зеленски отправи сходна критика и към американския президент, като подчерта, че ролята на Вашингтон не е да води удобни разговори, а да използва силата си срещу агресора.

„Те трябва да оказват натиск върху ситуацията“, заяви украинският държавен глава.

„Ситуацията е такава, че Русия е агресорът. Затова те са посредници - тук не става дума за комфортни разговори, а за силна държава, която може да упражни натиск, защото притежава мощ и авторитет“, заяви той.

Защо Зеленски твърди, че сблъсъкът с Тръмп не е личен, въпреки че е точно такъв

„Имаме нужда американската позиция да бъде американска позиция. Не ни трябват сигнали от Съединените щати, които можем да получим и от Русия“, добави Зеленски.

На въпрос дали САЩ оказват върху Русия толкова силен натиск, колкото би искал, украинският президент отговори кратко: „Не, не, разбира се“.