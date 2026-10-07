Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Цените на петрола се повишиха в сряда, след като атаките на подкрепяните от Иран йеменски хуси срещу Саудитска Арабия засилиха опасенията за доставките на суров петрол от Близкия изток. Това става в момент, в който предлагането от региона постепенно се възстановява, съобщи CNBC.

Фьочърсите на сорта Брент, който е еталон за Европа, с доставка през декември поскъпнаха с 0,93% до 101,52 долара за барел. Американският сорт WTI с доставка през ноември се повиши с 0,81% до 90,16 долара за барел.

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Още по-силно поскъпват горивата. Фючърсите на отоплителното гориво в САЩ, които служат за ориентир и за цената на дизела, се повишават с над 2,3%, а тези на бензина – с над 2,1%, или над два пъти по-бързо от суровия петрол. Движението съвпада с предупреждението на Goldman Sachs, че ограничените рафинерийни мощности ще държат цените на дизела високи и през 2027 г.

Саудитският тръбопровод набира обороти

Според саудитския министър на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман количествата петрол, транспортирани през петролопровода „Изток-Запад“, са достигнали 5,8 млн. барела дневно към сутринта на вторник. Тръбопроводът свързва находищата в източната част на кралството с пристанището Янбу на Червено море и е ключов обходен път покрай Ормузкия проток.

Възстановяването се вижда и в танкерния трафик. По думите на главния изпълнителен директор на търговската компания Vitol през последните 7–10 дни от Близкия изток с танкери са излизали около 12 млн. барела суров петрол и 2 млн. барела петролни продукти дневно – обеми, необходими, за да се овладее ценовият натиск.

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Атаки срещу саудитски летища

Опасенията, че атаките могат да доведат до нови прекъсвания на доставките от Близкия изток, обаче тежат на настроенията на пазара. Саудитските авиационни власти съобщиха, че летищата в Джазан и Наджран са били цел на две атаки на фона на ескалацията на военните действия между йеменските хуси и кралството.

Ормузкият проток отново в фокуса

Решението на Иран да засили атаките срещу танкерите, които преминават през Ормузкия проток, също поднови тревогите на търговците. Новите удари заплашват да прекъснат крехкото възстановяване на износа на петрол през този ключов воден път.

„Засега пазарът вероятно ще остане нервен при всякакви потенциални прекъсвания на доставките“, коментираха стратезите на ING. Според тях рисковете за предлагането от Близкия изток остават съвсем реални на фона на продължаващите атаки срещу кораби.

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Буря заплашва и американския добив

Освен напрежението в Близкия изток, пазарът следи и буря, която се движи към нефтодобивните райони на САЩ, съобщи Ройтерс. Офшорните зони в Мексиканския залив, през които минава траекторията ѝ, осигуряват 15% от добива на суров петрол и 5% от добива на природен газ в страната. Рафинериите в американските щати по крайбрежието на залива формират около половината от общия рафинерийен капацитет на САЩ от 18,2 млн. барела дневно.