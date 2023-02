Отвлечени, изнасилени и убити: Осъдиха бивш полицай, признал десетки посегателства

Б ившият лондонски полицай Дейвид Карик, признал десетки изнасилвания и сексуални посегателства над 12 жени, бе осъден днес на най-малко 32 години затвор за "множество престъпления, свързани с насилие, и брутални сексуални нападения", предаде Ройтерс.

