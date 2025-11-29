Свят

"Отнемат ни бъдещето": 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват след решението за ЕС

Всекидневните митинги започнаха на 28 ноември 2024 г., когато премиерът Иракли Кобахидзе обяви, че Грузия преустановява присъединителните преговори с ЕС

29 ноември 2025, 07:13
П ротестно множество излезе в петък по улиците на грузинската столица Тбилиси, за да отбележи 365 дни от началото на неспирните демонстрации срещу решението на правителството да спре преговорите за присъединяване към Европейския съюз, предаде Асошиейтед прес.

(Във видеото: Протестиращи в Грузия опитаха да влязат в президентския дворец)

С барабани, свирки, плакати и знамена хиляди протестиращи преминаха по булевард "Руставели", основната пътна артерия в центъра на града. 

Всекидневните митинги започнаха на 28 ноември 2024 г., когато премиерът Иракли Кобахидзе обяви, че Грузия преустановява присъединителните преговори с ЕС.

След речта на министър-председателя хиляди протестиращи изпълниха улиците, насочвайки се към сградата на парламента в Тбилиси и организирайки демонстрации и в други големи градове.

Макар и оттогава масовостта на митингите постепенно да спадна, протестиращите продължиха да се събират всеки ден.

Хиляди демонстранти протестират в Грузия

Правителството ни отнема "бъдещето, за което нашите предци са се борили и с което се гордеем", каза протестиращата Сопо Батилашвили.

Управляващата партия "Грузинска мечта" опита да ограничи движението, като затегна правилата за организиране на публични събирания, а също и като прие поредица от закони, насочени срещу правозащитните организации, неправителствения сектор и независимите медии.

Според критици някои от тях са написани по модела на закони, приети в Русия, където президентът Владимир Путин заглушава инакомислието, отбелязва Асошиейтед прес.

Носенето на маски, блокирането на пътища и издигането на барикади вече носи до 15 дни административен арест за участниците в протести и 20 дни за организаторите. Преди при първо нарушение законът предвиждаше глоба от 500 грузински лари (185 долара). Сега сумата е десеторно по-голяма – 5000 лари (1850 долара). При повторно нарушение се повдигат криминални обвинения.

Стотици са задържани по силата на новия закон. Сред тях е и Русико Кобахидзе, майка на девет деца и изследовател в Центъра за изследване на съветското минало, която протестира всекидневно пред парламента.

Кобахидзе е била арестувана два пъти този месец за блокиране на улица по време на протести и е получила присъди от по един и четири дни зад решетките.

"Не искам децата и внуците ми да живеят в страна, в която не могат да говорят свободно – в която към тях ще се отнасят несправедливо и няма да могат да получат правосъдие", каза тя пред Асошиейтед прес.

Властите засилиха натиска и върху опозиционните партии.

"Грузинска мечта" поиска от Конституционния съд да забрани трите най-големи опозиционни формации – "Единство – Национално движение" (ЕНД), "Коалиция за промяна" ("Ахали") и "Лело" (която е част от коалицията "Силна Грузия").

Няколко опозиционни водачи са затвора, в изгнание или са с повдигнати криминални обвинения, които според опоненти са политически мотивирани.

Многохиляден протест в Грузия след замразяването на преговорите с ЕС

Тина Бокучава, председател на ЕНД, каза, че управляващата партия, чийто основател е Бидзина Иванишвили, милиардер, натрупал състоянието си в Русия, "по същество реализира всяка една стратегическа цел на Владимир Путин по отношение на Грузия".

Въпреки замразяването на присъединителните преговори представителите на "Грузинска мечта" настояват, че европейският път на Грузия остава непроменен.

"Водим външна политика на интегриране в ЕС и НАТО. В това отношение нищо не е спирано и нищо не се е променило", каза депутатът от управляващата партия Мариам Лашхи.

Тя добави, че международният натиск не бива да влияе на "вътрешната политика за социално-икономическо развитие".

В доклада за разширяването на ЕС от 4 ноември се посочваше, че при грузинските власти се наблюдава отстъпление от демократичните стандарти. Там се отбелязва, че техните "репресивни действия са напълно несъвместими с европейските демократични ценности"

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
