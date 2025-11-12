Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

В сички 20 военнослужещи, които са били на борда на разбилия се във вторник в Грузия турски военен самолет С-130, пътуващ от Азербайджан за Турция, са загинали, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от ТРТ Хабер и Асошиейтед прес.

В публикация в социалните мрежи от Министерството споделиха имената на загиналите военнослужещи и техни снимки, като изказаха съболезнования на близките им.

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Причините за инцидента към момента не са известни.

Американската фирма „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin), производител на самолетите С-130 Херкулес, които са широко използвани от военновъздушните сили по света, изказа съболезнования на засегнатите от катастрофата, както и на турския народ и на въоръжените сили. От компанията също така изразиха готовност да съдействат по всякакъв начин на разследването.