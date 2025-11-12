Свят

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Това съобщи турското министерство на отбраната

12 ноември 2025, 08:34
Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради

Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл"
Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград
Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?

Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?
Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски
Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан
Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?
Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп
Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)

Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)

В сички 20 военнослужещи, които са били на борда на разбилия се във вторник в Грузия турски военен самолет С-130, пътуващ от Азербайджан за Турция, са загинали, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от ТРТ Хабер и Асошиейтед прес. 

В публикация в социалните мрежи от Министерството споделиха имената на загиналите военнослужещи и техни снимки, като изказаха съболезнования на близките им. 

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Причините за инцидента към момента не са известни.

Американската фирма „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin), производител на самолетите С-130 Херкулес, които са широко използвани от военновъздушните сили по света, изказа съболезнования на засегнатите от катастрофата, както и на турския народ и на въоръжените сили. От компанията също така изразиха готовност да съдействат по всякакъв начин на разследването.

Източник: Кристиан Стратев, БТА    
грузия турция самолет военни
Последвайте ни
Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Русия нахлува в Покровск в стил „Лудия Макс“ (ВИДЕО)

Русия нахлува в Покровск в стил „Лудия Макс“ (ВИДЕО)

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

pariteni.bg
Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 2 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 2 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 2 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 2 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Свят Преди 21 минути

Галушченко, който преди беше енергиен министър, е обект на следствени действия

Почитаме св. Йоан Милостиви - патриарх на добротата и смирението

Почитаме св. Йоан Милостиви - патриарх на добротата и смирението

Любопитно Преди 1 час

Той се родил в град Аматунда на остров Кипър

ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

България Преди 2 часа

Двугодишният срок за изпълнение на функциите ѝ изтича в началото на декември

4 необичайни причини да ядете сладко всеки ден

4 необичайни причини да ядете сладко всеки ден

Любопитно Преди 2 часа

Научен поглед върху ползите и рисковете от едно от най-популярните домашни лакомства

<p>&quot;Извънземна сонда&quot; ще премине край Земята около 19 декември</p>

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Технологии Преди 2 часа

Кометата 3I/ATLAS, открита за първи път през юли, се държи по начин, невиждан досега от учените

Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

Технологии Преди 3 часа

Активите са били взети от хакери през 2020 г.

Мъж в Германия готвел убийства на политици

Мъж в Германия готвел убийства на политици

Свят Преди 9 часа

Прокуратурата твърди, че от края на юни мъжът е призовавал в т.нар. даркнет за нападения

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

България Преди 10 часа

Службата осъди действията на шофьор, защото не реагирал на специалния режим на движение

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Свят Преди 11 часа

Русия се стреми да обхване Гуляйполе от изток и да отреже логистичните маршрути към Покровск

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

България Преди 12 часа

Близо 200 000 души подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

България Преди 14 часа

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени и стъпки в правилната посока

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Свят Преди 14 часа

Полицията блокира пътя към 758-метровия мост

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Свят Преди 14 часа

И при двата случая няма ранени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

България Преди 15 часа

България получи 438,6 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

България Преди 15 часа

Днес на двамата непълнолетни са повдигнати обвинения

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

Любопитно Преди 15 часа

Разгледй офертите в статията

Всичко от днес

От мрежата

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Григор Димитров гледа залеза с Ейса в Коста Рика (СНИМКА)

Edna.bg

Дневен хороскоп за 12 ноември, сряда

Edna.bg

Григор и Ейса се показаха доста разсъблечени от екзотично място (снимки)

Gong.bg

Стоян Орманджиев: Янев запали искрата в ЦСКА

Gong.bg

Екстремно силна магнитна буря удари Земята

Nova.bg

„Вентилаторите” на природата: Как се избират имената на ураганите

Nova.bg