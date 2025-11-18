Свят

"На пет минути от автокрацията": Грузия направи обратен завой по пътя си към Запада

Преходът към еднопартийно управление шокира много хора в малката южнокавказка страна с население от 3,7 милиона души

18 ноември 2025, 13:48
"На пет минути от автокрацията": Грузия направи обратен завой по пътя си към Запада
Източник: БТА

П реди малко повече от година разнородна група от опозиционни коалиции се бореше за гласове в грузинския парламент, като четири от тях спечелиха места. От осемте им водещи лидери днес всички без един са в затвора, в изгнание или са обект на наказателни обвинения.

Управляващата партия цели да забрани напълно трите най-големи опозиционни формации.

Преходът към еднопартийно управление шокира много хора в малката южнокавказка страна с население от 3,7 милиона души. В годините след разпадането на СССР Грузия изглеждаше като процъфтяваща демокрация, напът да се присъедини към ЕС и да излезе от орбитата на Русия.

Но сега тя е по-далеч от Запада от когато и да било в постсъветската си история, според оценка от Брюксел, която описва демократичните ѝ институции като парализирани, а съдилищата ѝ – като контролирани от държавата.

Този месец ЕС обяви в доклад, че Грузия вече е кандидат за членство "само на хартия".

Посланикът на Евросъюза в Тбилиси заяви, че Грузия вече изобщо не е напът да се присъедини към блока.

Водещи фигури от грузинските политически и дипломатически среди с дългогодишен опит, които разговаряха с Ройтерс за събитията от последните няколко месеца, заявиха, че изглежда Грузия е близо до границата, след която ще бъде трудно да се възстанови демокрацията.

"В момента сме на пет минути от еднопартийна диктатура", заяви Серги Капанадзе, бивш заместник външен министър и заместник-председател на парламента до 2020 г.

Източник: БТА
  • Демократизацията означава, че в някакъв момент ще загубите властта

Натали Сабанадзе, представлявала Тбилиси в ЕС до 2021 г., заяви, че през десетилетията на често остри вътрешнополитически спорове винаги е съществувал политически консенсус, че Грузия принадлежи към Запада. Сега този консенсус е загубен.

"Те знаят, че демократизацията, която ЕС изисква, означава да приемеш, че в даден момент ще загубиш властта", каза тя за управляващата партия "Грузинска мечта". "Те не искат това. И всъщност изграждат напълно авторитарен режим."

"Грузинска мечта" твърди, че защитава страната от опозиционни фигури, които се опитват да завземат властта и да предизвикат катастрофална война с Русия.

Това са опасения, които станаха осезаеми след руското нашествие в Украйна през 2022 г., което събуди спомени у грузинците за руските танкове, навлизащи в предградията на Тбилиси при унизителното поражение от Москва в кратката война през 2008 г.

"Грузия е остров на мира в един много сложен геополитически регион", заяви Нино Цилосани, депутатка от управляващата партия и заместник-председателка на парламента. "Инвеститорите и бизнесът се нуждаят от стабилност."

Тя обвини хвърлените в затвора опозиционни политици, че се опитват да организират преврат, обвинения, които опозиционните партии окачествиха като изфабрикувани, за да се оправдаят репресиите.

Опозиционерите определят милиардера Бидзина Иванишвили, основател на партията "Грузинска мечта", като архитект на авторитарния обрат. Някои го обвиняват, че е в съюз с Русия, където е натрупал богатството си през 90-те години.

Гия Хухашвили, който помогна за създаването на партията като главен политически съветник на Иванишвили, преди да се раздели с него през 2013 г., заяви, че е погрешно бившият му шеф да се разглежда като подчинен на Москва. По-скоро Иванишвили просто вижда "съвпадение на интересите" на двете страни, каза той.

"Той разбира, че в този океан от акули се нуждае от по-голям брат. А кой е по-големият брат? Това може да бъде само Русия", каза Хухашвили.

Източник: БТА
  • Икономиката се обръща към Русия и Китай

Стратегически разположена на Черно море в регион, пресечен от нефтопроводи и газопроводи, Грузия теоретично би могла да играе важна роля в плана на Запада за диверсификация на енергийните и търговските маршрути извън Русия.

След като се възстанови от етнически конфликт и икономически крах при разпадането на СССР през 90-те години, Грузия преживя бърз растеж, стимулиран от политика на благоприятстване на инвеститорите, която предопредели политическата ѝ ориентация към Запада.

Тази отвореност сега бързо се променя, като през последните две години преките чуждестранни инвестиции спаднаха до нива, наблюдавани за последно в началото на новия век.

Икономическият растеж се запазва, като притокът на руски фирми ИТ специалисти в Грузия след началото на войната в Украйна се оказа благодатен за икономиката. Световната банка прогнозира, че тази година БВП на Грузия ще нарасне с 7%, при 9,4% за миналата.

Но строителството на дълбоководен пристанищен терминал на Черно море – потенциален ключов транзитен център, свързващ Азия с Европа – е до голяма степен в застой, след като консорциум, оглавяван от западни фирми, беше изключен от проекта. По-късно китайска компания спечели договора, но напредъкът по строителството на пристанището е минимален.

Междувременно Грузия внася около 45% от петрола си от Русия, което е рязко увеличение в сравнение с 8% през 2012 г., и то при положение че Тбилиси и Москва нямат дипломатически отношения.

Иън Кели, бивш посланик на САЩ в Грузия, заяви, че Западът е могъл да направи повече, за да изгради връзки с Тбилиси.

"Ние се проваляме", заяви той. "Грузия отвори вратите си за Русия и Китай."

Източник: БТА
  • Партия по ускорен шах

През последните седмици "Грузинска мечта" предприе поредица мерки, които изглеждат насочени към към заличаване и на последните остатъци от политическо инакомислие.

Предстоящо дело в Конституционния съд ще забрани трите основни опозиционни партии, а новите наказателни обвинения срещу девет ключови фигури от опозицията – включително бившия президент Михаил Саакашвили, който е в затвора – изглежда ще задържат потенциалните претенденти зад решетките в продължение на години.

Напоследък репресиите са насочени към фигури, близки до самата управляваща партия, като наскоро бяха повдигнати наказателни обвинения дори срещу висши министри и бивши съюзници на основателя на "Грузинска мечта" Иванишвили.

Властите действат толкова бързо, че бившият заместник-председател Капанадзе сравни ситуацията с "ускорен шах", при който опозицията се опитва да отложи мата, надявайки се, че правителството ще допусне тактически грешки в бързината си.

Арестите по време на вечерните антиправителствени протести пред парламента държат политическите активисти в състояние на страх, отчаяние и примирение. Десетки хора гният в затвора или са глобени за блокиране на пътищата.

"Грузия просто изчезна, не само от европейската сцена, но и от световната", заяви Григол Гегелия от застрашената от забрана партия "Лело". "Губим страната си."

Източник: БТА, Луси Папахристу     
Грузия Демократичен упадък Авторитаризъм ЕС и Грузия Опозиционни партии Грузинска мечта Руско влияние Бидзина Иванишвили Външна политика на Грузия
Последвайте ни

По темата

Румен Спецов освободи председателя на УС на

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

"Плъхове, тясна клетка, 11 градуса": ПП описа карцера, в който бе преместен Благомир Коцев

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

pariteni.bg
Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Оранжев код за силен дъжд и бури в 8 области в сряда

Оранжев код за силен дъжд и бури в 8 области в сряда

България Преди 6 минути

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

България Преди 29 минути

<p>Зоната на смъртта: Дроновете &quot;изяждат&quot; фронтовата линия</p>

Зоната на смъртта в Украйна: Дроновете убиха класическата война

Свят Преди 42 минути

Военните тактики от Първата световна война са в миналото, дроновете превърнаха фронтовите линии в различен вид адски пейзаж

Как е починала Селена? Разкриха официални подробности 30 години по-късно

Как е починала Селена? Разкриха официални подробности 30 години по-късно

Свят Преди 46 минути

Певицата беше смъртоносно простреляна в мотел в Тексас на 31 март 1995 г.

Кола блъсна и уби мъж край Чирпан

Кола блъсна и уби мъж край Чирпан

България Преди 51 минути

Катастрофата е станала в понеделник около 18:00 часа

Литва обмисля по-ранно отваряне на границата си с Беларус

Литва обмисля по-ранно отваряне на границата си с Беларус

Свят Преди 57 минути

Лукашенко разпореди на външния си министър да започне преговори с Литва относно отварянето на граничните контролно-пропускателни пунктове

Снимката е илюстративна

Силният вятър създаде проблеми в две общини в Бургаско

България Преди 57 минути

Дърво падна на централната улица в Царево, на няколко други улици вятърът събори клони

Северна Корея екзекутира двойка за бизнес успех, стотици гледаха

Северна Корея екзекутира двойка за бизнес успех, стотици гледаха

Свят Преди 1 час

Екзекуцията, проведена на открито в Мимирим, е била наблюдавана от жители, които са били задължени да присъстват

Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Свят Преди 1 час

Арестът на Сахаров и Кокосадзе стана известен през март миналата година

<p>Тръмп и Западът: Продаваш мир, за да купиш война</p>

Новата оръжейна надпревара на Запада: Продаваш мир, за да купиш война

Свят Преди 1 час

Военните разходи нарастват по-бързо, отколкото когато и да било след Студената война, но отстъпването от дипломацията и чуждестранната помощ ще има цена

Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

България Преди 1 час

15-годишен е в болница след побой от непознати в парк "Бедечка" в Стара Загора

15-годишен е в болница след побой от непознати в парк "Бедечка" в Стара Загора

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в неделния ден около 15:00 часа

Какво най-много е харесвала кралица Елизабет II у принцеса Кейт

Какво най-много е харесвала кралица Елизабет II у принцеса Кейт

Любопитно Преди 1 час

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

Партията настоява възрастните хора у нас да получат 110 лв. върху пенсиите си

Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Свят Преди 1 час

Преговорите за прекратяване на войната се забавиха след три кръга директни разговори между Русия и Украйна в Истанбул

Ирина Шейк

Ирина Шейк, неузнаваема на представянето на последната си работа: Мечта, която се сбъдна

Любопитно Преди 1 час

Моделът дебютира в емблематичния Календар Пирели, като на премиерата се появи с неочакван, готически и ултрамодерен вид, който разкри напълно обезцветени вежди

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Дъщерята на Ким Кардашиян направи самостоятелен моден дебют (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Пеп Гуардиола за възможното завръщане у дома: Не го изключвам

Gong.bg

Милуоки в очакване на диагнозата на Янис Адетокумбо

Gong.bg

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"

Nova.bg

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско

Nova.bg