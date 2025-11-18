"На пет минути от автокрацията": Грузия направи обратен завой по пътя си към Запада

П реди малко повече от година разнородна група от опозиционни коалиции се бореше за гласове в грузинския парламент, като четири от тях спечелиха места. От осемте им водещи лидери днес всички без един са в затвора, в изгнание или са обект на наказателни обвинения.

Управляващата партия цели да забрани напълно трите най-големи опозиционни формации.

Преходът към еднопартийно управление шокира много хора в малката южнокавказка страна с население от 3,7 милиона души. В годините след разпадането на СССР Грузия изглеждаше като процъфтяваща демокрация, напът да се присъедини към ЕС и да излезе от орбитата на Русия.

Но сега тя е по-далеч от Запада от когато и да било в постсъветската си история, според оценка от Брюксел, която описва демократичните ѝ институции като парализирани, а съдилищата ѝ – като контролирани от държавата.

Този месец ЕС обяви в доклад, че Грузия вече е кандидат за членство "само на хартия".

Посланикът на Евросъюза в Тбилиси заяви, че Грузия вече изобщо не е напът да се присъедини към блока.

Водещи фигури от грузинските политически и дипломатически среди с дългогодишен опит, които разговаряха с Ройтерс за събитията от последните няколко месеца, заявиха, че изглежда Грузия е близо до границата, след която ще бъде трудно да се възстанови демокрацията.

"В момента сме на пет минути от еднопартийна диктатура", заяви Серги Капанадзе, бивш заместник външен министър и заместник-председател на парламента до 2020 г.

Източник: БТА

Демократизацията означава, че в някакъв момент ще загубите властта

Натали Сабанадзе, представлявала Тбилиси в ЕС до 2021 г., заяви, че през десетилетията на често остри вътрешнополитически спорове винаги е съществувал политически консенсус, че Грузия принадлежи към Запада. Сега този консенсус е загубен.

"Те знаят, че демократизацията, която ЕС изисква, означава да приемеш, че в даден момент ще загубиш властта", каза тя за управляващата партия "Грузинска мечта". "Те не искат това. И всъщност изграждат напълно авторитарен режим."

"Грузинска мечта" твърди, че защитава страната от опозиционни фигури, които се опитват да завземат властта и да предизвикат катастрофална война с Русия.

Това са опасения, които станаха осезаеми след руското нашествие в Украйна през 2022 г., което събуди спомени у грузинците за руските танкове, навлизащи в предградията на Тбилиси при унизителното поражение от Москва в кратката война през 2008 г.

"Грузия е остров на мира в един много сложен геополитически регион", заяви Нино Цилосани, депутатка от управляващата партия и заместник-председателка на парламента. "Инвеститорите и бизнесът се нуждаят от стабилност."

Тя обвини хвърлените в затвора опозиционни политици, че се опитват да организират преврат, обвинения, които опозиционните партии окачествиха като изфабрикувани, за да се оправдаят репресиите.

Опозиционерите определят милиардера Бидзина Иванишвили, основател на партията "Грузинска мечта", като архитект на авторитарния обрат. Някои го обвиняват, че е в съюз с Русия, където е натрупал богатството си през 90-те години.

Гия Хухашвили, който помогна за създаването на партията като главен политически съветник на Иванишвили, преди да се раздели с него през 2013 г., заяви, че е погрешно бившият му шеф да се разглежда като подчинен на Москва. По-скоро Иванишвили просто вижда "съвпадение на интересите" на двете страни, каза той.

"Той разбира, че в този океан от акули се нуждае от по-голям брат. А кой е по-големият брат? Това може да бъде само Русия", каза Хухашвили.

Източник: БТА

Икономиката се обръща към Русия и Китай

Стратегически разположена на Черно море в регион, пресечен от нефтопроводи и газопроводи, Грузия теоретично би могла да играе важна роля в плана на Запада за диверсификация на енергийните и търговските маршрути извън Русия.

След като се възстанови от етнически конфликт и икономически крах при разпадането на СССР през 90-те години, Грузия преживя бърз растеж, стимулиран от политика на благоприятстване на инвеститорите, която предопредели политическата ѝ ориентация към Запада.

Тази отвореност сега бързо се променя, като през последните две години преките чуждестранни инвестиции спаднаха до нива, наблюдавани за последно в началото на новия век.

Икономическият растеж се запазва, като притокът на руски фирми ИТ специалисти в Грузия след началото на войната в Украйна се оказа благодатен за икономиката. Световната банка прогнозира, че тази година БВП на Грузия ще нарасне с 7%, при 9,4% за миналата.

Но строителството на дълбоководен пристанищен терминал на Черно море – потенциален ключов транзитен център, свързващ Азия с Европа – е до голяма степен в застой, след като консорциум, оглавяван от западни фирми, беше изключен от проекта. По-късно китайска компания спечели договора, но напредъкът по строителството на пристанището е минимален.

Междувременно Грузия внася около 45% от петрола си от Русия, което е рязко увеличение в сравнение с 8% през 2012 г., и то при положение че Тбилиси и Москва нямат дипломатически отношения.

Иън Кели, бивш посланик на САЩ в Грузия, заяви, че Западът е могъл да направи повече, за да изгради връзки с Тбилиси.

"Ние се проваляме", заяви той. "Грузия отвори вратите си за Русия и Китай."

Източник: БТА

Партия по ускорен шах

През последните седмици "Грузинска мечта" предприе поредица мерки, които изглеждат насочени към към заличаване и на последните остатъци от политическо инакомислие.

Предстоящо дело в Конституционния съд ще забрани трите основни опозиционни партии, а новите наказателни обвинения срещу девет ключови фигури от опозицията – включително бившия президент Михаил Саакашвили, който е в затвора – изглежда ще задържат потенциалните претенденти зад решетките в продължение на години.

Напоследък репресиите са насочени към фигури, близки до самата управляваща партия, като наскоро бяха повдигнати наказателни обвинения дори срещу висши министри и бивши съюзници на основателя на "Грузинска мечта" Иванишвили.

Властите действат толкова бързо, че бившият заместник-председател Капанадзе сравни ситуацията с "ускорен шах", при който опозицията се опитва да отложи мата, надявайки се, че правителството ще допусне тактически грешки в бързината си.

Арестите по време на вечерните антиправителствени протести пред парламента държат политическите активисти в състояние на страх, отчаяние и примирение. Десетки хора гният в затвора или са глобени за блокиране на пътищата.

"Грузия просто изчезна, не само от европейската сцена, но и от световната", заяви Григол Гегелия от застрашената от забрана партия "Лело". "Губим страната си."