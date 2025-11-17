Свят

Грузия закрива антикорупционния орган на фона на напрежение с ЕС

Грузия получи статут на кандидат за членство в ЕС през декември 2023 г., но по-рано този месец Брюксел отправи критики към страната

17 ноември 2025, 12:49
Грузия закрива антикорупционния орган на фона на напрежение с ЕС
Източник: БТА

Г рузия планира да закрие антикорупционен орган, създаден по препоръка на ЕС на фона на нарастващо напрежение в отношенията между Тбилиси и Брюксел, заяви председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили, цитиран от Ройтерс. 

Грузия получи статут на кандидат за членство в ЕС през декември 2023 г., но по-рано този месец Брюксел отправи критики към Грузия за "сериозна демократична регресия" и заяви, че тя вече е "кандидат само по име".

Обявявайки намерението за закриване на Антикорупционното бюро, председателят на парламента Шалва Папуашвили от управляващата партия "Грузинска мечта" заяви, че целта е да бъдат оптимизирани държавните ресурси. Според Интерпрес на 2 март бюрото ще бъде слято с Държавната одитна служба. 

Създадено през ноември 2022 г. като част от усилията на Грузия да се присъедини към ЕС, бюрото трябваше да разработва антикорупционни политики, да укрепва защитата на разобличителите и да следи финансирането на политическите партии.

Бербок: "Грузинска мечта" прилага все по-авторитарни политики

Над 50 грузински неправителствени организации заявиха в открито писмо миналата седмица, че Антикорупционното бюро не изпълнява своята функция и се "използва като инструмент за преследване на независими граждански организации".

Критици на "Грузинска мечта" твърдят, че партията става все по-авторитарна след началото на войната в Украйна. Управляващите прекратиха преговорите за членство в ЕС миналата година, макар публично да твърдят, че страната продължава да се стреми към присъединяване, отбеляза Ройтерс.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
Грузия Европейски съюз ЕС Антикорупция Демократична регресия Грузинска мечта Членство в ЕС Тбилиси Брюксел Авторитаризъм Неправителствени организации
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
