Пентагонът кръсти операцията срещу Иран „Епична ярост“

Миналогодишните удари срещу ядрените съоръжения на Иран носеха кодовото име „Операция Среднощен чук“ (Operation Midnight Hammer)

28 февруари 2026, 11:13
М инистерството на отбраната на САЩ даде официално име на съвместната кампания със Израел срещу Иран – „Операция Епична ярост“ (Operation Epic Fury), след ударите, нанесени в събота сутринта.

„ОПЕРАЦИЯ ЕПИЧНА ЯРОСТ“, публикува Пентагонът в социалната мрежа X, придружено от американското знаме.

Миналогодишните удари срещу ядрените съоръжения на Иран носеха кодовото име „Операция Среднощен чук“ (Operation Midnight Hammer).

„Среднощен чук“ срещу „Епична ярост“

Това не е първият сблъсък, но е най-мащабният. Миналата година съюзниците проведоха „Операция Среднощен чук“ (Operation Midnight Hammer), която беше насочена тясно към ядрените съоръжения. Сегашната „Операция Епична ярост“ (Operation Epic Fury) бележи промяна в стратегията – тя вече не е насочена само към ядрения потенциал, но и към пълното унищожаване на ракетната индустрия и командните центрове на Иран.

Иранската мрежа от проксита

Стратегическото значение на ударите се подсилва от ролята на Иран като основен спонсор на регионални групировки като „Хизбула“, „Хамас“ и хутите в Йемен. Вашингтон и Тел Авив аргументират кампанията си като единствен начин да се пресече „октоподът на влияние“, който дестабилизира целия регион и застрашава световните търговски пътища.

Източник: CNN    
