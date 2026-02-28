Първи думи от режима на Иран след атаката на САЩ и Израел

И ранското външно министерство заявява в изявление, че въпреки че Иран е бил наясно с „намеренията“ на САЩ и Израел да извършат атаки, те са влезли в преговорите въпреки това.

Министерството признава, че ударите са се случили, „докато Иран и Съединените щати са били в разгара на дипломатически процес“, предаде Би Би Си (BBC).

Третият кръг от непреките ядрени преговори между Иран и САЩ се проведе преди два дни, на 26 февруари, в Женева - без никакъв пробив. Иран и САЩ проведоха и пет кръга от преговори, също без напредък, през май миналата година, а шестият кръг, насрочен за юни 2025 г., беше отменен, след като Израел нанесе изненадващи удари по ирански цели, предизвиквайки 12-дневен конфликт, в който САЩ удариха три ключови ирански ядрени обекта.

„Сега иранският народ се гордее, че е направил всичко необходимо, за да предотврати война. Сега е моментът да защитим родината си и да се изправим срещу военната агресия на врага“, заяви външното министерство.

Иранското външно министерство призова Организацията на обединените нации и международната общност „твърдо да осъдят този акт на агресия и да предприемат спешни и колективни действия, за да му се противопоставят, който несъмнено изложи мира и сигурността на региона и света на безпрецедентна заплаха“.

„Историята свидетелства, че иранците никога не са се предавали пред чужда агресия и хегемония; и този път отговорът на иранската нация ще бъде решителен и определящ и ще накара агресорите да съжаляват за престъпното си деяние“, се казва още в съобщението.

Върховният орган по сигурността на Иран обеща „смазващ отговор“

Върховният съвет за национална сигурност на Иран (ВНСС) обеща „смазващ отговор“ след съвместните въздушни удари на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязвайки, че атаките са станали „за пореден път по време на преговори“ с Вашингтон.

Върховният съвет за национална сигурност (ВСНСС) добави, че „врагът“ погрешно е предположил, че иранският народ ще „се предаде на дребните му искания чрез подобни страхливи действия“.

ВСНСС заяви, че иранските въоръжени сили вече са започнали ответни мерки и обеща „непрекъснато да информират драгите хора“.

Съветът предупреди, че операциите на САЩ и Израел могат да продължат в Техеран и други градове, призовавайки гражданите, „като запазват спокойствие“, да пътуват до по-безопасни райони, където е възможно, за да избегнат опасност.

Съветът също така увери обществеността, че правителството е „подготвило всички обществени нужди предварително“ и че „няма опасения относно доставката на стоки от първа необходимост“, като посъветва хората да избягват претъпканите търговски центрове.

Училищата и университетите ще останат затворени до второ нареждане, банките ще продължат да предоставят услуги, а държавните учреждения ще работят с 50% капацитет, съобщи SNSC, добавяйки, че допълнителни актуализации ще бъдат обявени своевременно.

Иранската армия заявява, че ще „предостави исторически урок“ на Израел и САЩ

Иранската армия заяви, че ще предостави „исторически урок“ на Израел и Съединените щати след ударите по ирански градове.

„Както вече заявихме, всяка база в региона, която помага на Израел, ще бъде мишена на свещената Ислямска република и нашите въоръжени сили и ние няма да проявим никакво колебание“, заяви старшият говорител на въоръжените сили, бригаден генерал Аболфазл Шекарчи, според ирански държавни медии.

Иранските гвардейци: Поразихме Пети флот на САЩ в Бахрейн

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удар по Пети флот на САЩ в Бахрейн, след като властите в кралството съобщиха, че американската база е била поразена при ракетна атака, предаде местна медия.

„Ракетите и дроновете на КГИР удариха щаба на Пети флот на военноморските сили на САЩ в Бахрейн и други американски бази в Катар и Обединените арабски емирства, както и военни и охранителни центрове в сърцето на окупираните територии, като нанесоха тежки удари“, се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, разпространено от агенция „Тасним“.

Как се стигна до тук

Новината за превантивната атака на Израел срещу Иран идва след като САЩ и Иран подновиха преговорите през февруари в опит да разрешат десетилетния спор относно иранската ядрена и балистична програма чрез дипломация и да предотвратят заплахата от военна конфронтация, която може да дестабилизира региона.

Израел обаче настоява всяко споразумение между САЩ и Иран да включва демонтиране на цялата ядрена инфраструктура на Техеран, а не само спиране на процеса на обогатяване на уран, и оказва натиск върху Вашингтон да включи въпроса за ограничения върху иранската ракетна програма в преговорите. Иран заяви, че е готов да обсъди ограничения върху ядрената си програма в замяна на премахване на санкциите, наложени му досега, но изключи обвързването на въпроса с ракетите.

Техеран също така заяви, че ще се защитава срещу всяка атака. Той предупреди съседните държави, които приемат американски войски, че ще предприеме действия срещу американски бази, ако Вашингтон нанесе удар по Иран.

Иран отхвърли възможността да обсъжда ограничения върху програмата си за балистични ракети, както и прекратяване на подкрепата си за прокси групи в региона, включително „Хамас“ в Газа, „Хизбула“ в Ливан, милициите в Ирак и хутите в Йемен, заявявайки, че тези искания са нарушение на неговия суверенитет.

През юни САЩ се присъединиха към израелска военна кампания срещу ирански ядрени съоръжения – най-пряката американска военна намеса досега срещу Ислямската република. В отговор Техеран изстреля ракети към американската военновъздушна база в Катар, която е най-голямата подобна база в Близкия изток.

Западните сили предупреждават, че иранската програма за балистични ракети застрашава регионалната стабилност и би могла да послужи за носител на ядрени оръжия, ако бъде развита. Техеран отрича да се стреми към създаване на атомна бомба.