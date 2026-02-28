Андрей Арнаудов: Невиждана битка за имоти ще изненада зрителите на NOVA тази вечер

К ак се купува, обзавежда и продава апартамент като в същото време печелиш не нерви, а пари? Разказва един от продуцентите и водещ Андрей Арнаудов.

„Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” – предаването, което стартираме тази вечер ще покаже две напълно нормални истински реални български семейства. Нито много богати, нито много бедни. Да, те са правили ремонти, но не са професионалисти. Нито в купуването и продаването на апартаменти, нито в ремонта им. Но те са интересни с това, че са като всяко едно средностатистическо семейство – не са социално слаби, не са и много богати. Те всеки ден се борят с живота и предприемат нещо. Избрали сме готини и инициативни хора, които са интелигентни и достатъчно динамични, за да можем да си кажем: „Ето, едно нормално предаване, в което виждаме нормални хора по телевизията", разкрива продуцентът и водещ Андрей Арнаудов.

Според него второто важно нещо, свързано с думите реално и нормално е, че за първи път зрителите ще влезязат в живота на брокерите. "Проследявайки работата на Ралица и Евелин – брокерите от Home2U и INclusive“, и тяхното съперничество, ние ще видим какви са реалните рискове на това да се занимаваш с търговия с имоти. Каква е отговорността? Какво инвестираш? Като време и пари във всеки един имот, за да му повишиш цената? Хората ще научат много неща в две посоки. От една страна – какви са трудностите и рисковете в това да купиш и да продадеш имоти. Цяла България се занимава с купуване и продаване на имоти. От супер бедни хора до най-богатите. Всеки се чуди какво да направи така, че да изкара някакви допълнителни пари. Просто защото имотите постоянно имат ръст през последните години. И е нормално това да е много сериозна част от мислите на голям процент от нашите сънародници. Ще видим какви са рисковете в тази работа. И какво трябва да инвестираш и да знаеш, за да можеш да продадеш по-скъпо един имот. И много важно – зрителите ще научат много тънкости за самите ремонти. Защото ние ще покажем много подробно процеса на обновяването на тези много стари и запуснати жилища“, разказва Андрей Арнаудов и допълва, че в тази работа има и мениджърски процес.

„Те решават какви да бъдат дизайните, сами ги правят, колко да инвестират. Имат определени бюджети, които трябва да знаят как да менажират и изхарчат. Имат и помощ разбира се. Караджов, който всички познават от други предавания, ще им помага. Но той няма да им помага с ръцете си, а само със съвети и с идеи. Мисля, че това ще бъде преди всичко едно много различно предаване, каквото досега зрителите не са гледали по телевизията. Това е „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”!

Андрей подчертава, че няма нищо общо между предаването „Домът на мечтите“ с Николета Лозанова и Ники Михайлов и новото риалити. Тогава фокусът е върху семействата от гледна точка на техния звезден статут и луксозен живот. „Да, ние видяхме една красива къща, която се създаде, но не влязохме в детайлите на нейното създаване по различни причини. Сега, това предаване в много по-голяма степен е риалити. Ще видим на 100% как се будят, как лягат тези хора, какво изживяват всеки ден. Освен това ще влезем в много по-голям детайл по отношение на самия ремонт. Общото между двете предавания е един от членовете на нашето жури – Алекс Ковачев, който с много точно и критично око, заедно с предприемача Мартин Сребров ще оценяват всеки етап от ремонтите в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”.“

Андрей разказва, че покрай работата си в Bulgaria Want’s You все повече попада на IT специалисти, които са станали майстори. „Оказва се, че в момента ако си добър и сръчен майстор, можеш да изкарваш много добри пари. И тъй като ремонтите стават все по-скъпи голяма част от българите си ги правят сами. Ще научим много и от Караджов и от журито, които имат опит. А и двете семейства, които сме избрали, са правили ремонти.“

На 22 март Bulgaria Want’s You ще бъде в Лондон и Андрей кани всички сънародници да посетят събитието. „Вече имаме над 40 хиляди човека, които са регистрирани с биографиите си. И от света, и от България. Които свързвам с компаниите, част от Bulgaria Want’s You. Ще участваме и в едно събитие с благотворителна цел през фондация „Лъвовете за България“ и ще подпомогне млади български предприемачи. То ще се състои на 28 март в Зала 1 на НДК. Казва се „Наследство, лидерство, бъдеще“. Ние сме част от това, защото вярваме, че предприемачите са част от новите будители в България. И всички, които си купят билети от kupibileti.bg, ще бъдат много мотивирани за това как да развиват себе си. Как да развиват собствен бизнес с помощта на Христо Попов, който е сериен предприемач и популярен мотиватор.“

„Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” започва тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.