Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

На борда на разбилия се самолет е имало 20 души, включително екипажът

11 ноември 2025, 16:27
Източник: istock/Getty Images

Т урски военен транспортен самолет се разби на границата между Грузия и Азербайджан, докато се връщаше в страната, съобщи турското министерство на отбраната.

„Нашият военен транспортен самолет C-130, който излетя от Азербайджан, за да се върне в страната, се разби на границата между Грузия и Азербайджан“, написа министерството в X, цитирано от АФП.

„В сътрудничество с азербайджанските и грузинските власти са започнати операции по търсене и спасяване“, добави министерството, без да съобщава веднага за жертви.

Министерството помоли медиите „да не публикуват снимки“ от катастрофата.

Според турския министър на вътрешните работи Али Йерликая, който съобщи в X, че е разговарял с грузинския си колега Гела Геладзе, последният е на път към мястото на катастрофата.

Грузинското министерство на вътрешните работи уточни, че инцидентът е станал в района на Сигнаги, в източната част на Грузия, на около пет километра след преминаване на границата.

„Започнато е разследване“, добави министерството, като обеща скоро да публикува „подробна информация за инцидента“. 

„На борда на разбилия се самолет е имало 20 души, включително екипажът. Спасителните операции продължават“, посочват от министерството.

Източник: БГНЕС    
Турски военен самолет Самолетна катастрофа Грузия
