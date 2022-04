Черепи, открити на "местопрестъпление" в Мексико, се оказаха на повече от хиляда години

М ексикански полицаи откриват около 150 черепа в пещера близо до границата с Гватемала, решават, че са попаднали на местопрестъпление и отнасят костите за изследвания, предаде Асошиейтед прес.

Оказва се, че случаят е доста стар.

След продължили десетилетие тестове и анализи, стана ясно, че останките са на жертви, убити в периода между 900 г. и 1200 г., съобщи мексиканският Национален институт по антропология и история.

Трепанация - най-древната черепна „операция“

Откритите жертви в пещерата край град Фронтера Комалапа в южния щат Чиапас вероятно са били ритуално обезглавени, а черепите им - подредени като трофеи на специални стелажи, казват експертите. Испанските завоеватели разказват, че са видели подобни съоръжения през 20-те години на XVI век.

