Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

АББ: При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин

6 януари 2026, 20:50
Б анките в България обменят банкноти и монети от левове в евро по фиксирания курс без никакви такси до края на месец юни, при спазване на законовите изисквания и в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), включително при внасяне на лева по сметка в евро. Не са установени случаи на събрани такси във връзка с обмяната. Това съобщиха от Асоциацията на банките в България.

Оттам посочват, че обмяната се извършва без лимит в сумите, като клиентите се обслужват спрямо наличностите, с които клоновете разполагат. За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от 3 работни дни. Банките предоставят насоки на своите клиенти при обмяната на банкноти и монети единствено с цел улеснение и по-бързо обслужване. Например, при големи количества монети клиентите могат да бъдат насочвани към специализирани касови центрове, разполагащи с монетоброячни машини, за да се осигури максимално удобен и ефективен процес. Клиентите могат да се информират предварително чрез уебсайта на своята банка.

При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. В същото време, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), банките могат да изискат попълването на определени декларации и бланки, в съответствие с приложимата нормативна рамка, подчертават от АББ.

От първия работен ден е осигурено достатъчно количество банкноти и монети в евро, така че както гражданите, така и бизнесът могат чрез банките да се снабдят с желаните суми в предпочетените номинали.

Асоциацията на банките в България активно комуникира постъпващи запитвания и въпроси от медии и граждани с цел изясняване на фактите и подобряване на информираността. Асоциацията участва в координацията на всички процеси, свързани с обмяната на левове в евро, както със своите членове, така и с Българската народна банка. По този начин се гарантира максимално плавен, прозрачен и удобен процес за гражданите и за бизнеса в съответствие с разпоредбите на ЗВЕРБ.

До края на месец януари левовите банкноти и монети са в обращение. През този период хората могат спокойно да използват левовете си за разплащания в брой, без каквито и да е ограничения.

Източник: АББ    
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 14 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 12 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 13 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 15 часа

