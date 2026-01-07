Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

П реди пет години, на днешната дата, Доналд Тръмп и тълпа от негови поддръжници призоваха Конгреса да направи това, което нито избирателите, нито съдилищата биха допуснали: да му позволят да управлява страна, чиито граждани са го отхвърлили, пише Politico .

Тръмп разбра в последните дни на първия си мандат, че Конституцията е пълна с неясноти, вратички и непроверени ограничения. А през следващите години научи, че е почти невъзможно да бъде наказан президент, който реши да ги тества. Всъщност той беше възнаграден с втори мандат и с мощна форма на имунитет от наказателно преследване, осигурена от Върховния съд.

"Тръмп 2.0" е проявление на този урок.

И тези, които се бунтуваха в подкрепа на негово име, научиха подобен урок. В рамките на няколко часа след връщането си в Белия дом Тръмп масово помилва 1 500 души, които щурмуваха Капитолия от негово име, включително стотици, нападнали полицията.

Федералните съдии, които разглеждаха делата им, се опасяваха, че най-грубите извършители ще възприемат помилването като одобрение на насилието им. Но още по-сериозно, те предупреждаваха, че внезапното прекратяване на процесите срещу участниците на 6 януари ще попречи на нацията да осъзнае още по-тревожен аспект на атаката: как стотици законопослушни граждани, много от тях ветерани или хора, преодолели лични трудности, са били измамени с лъжа за изборите през 2020 г. и подтикнати да се присъединят към тълпата.

Този двоен урок показва, че 6 януари остава ключов за разбирането на втория президентски мандат на Тръмп, както и за определянето на първия му мандат. Етосът на втория мандат на Тръмп се е формирал в последните дни на първия.

The Capitol riot nearly made him a pariah. Now, Trump is more emboldened than ever. https://t.co/LUUGcxG6G6 — POLITICO (@politico) January 6, 2026

Президентство без граници

Както преди пет години, Тръмп прецизно тества пространството между редовете на Конституцията, преминавайки или размивайки граници, до които предшествениците му не са се осмелявали да се доближат.

В бърза последователност Тръмп използва извънредни правомощия за налагане на

безпрецедентни тарифи; оспорва властта на Конгреса над бюджета чрез намаляване на милиарди за чуждестранна помощ; изпраща Националната гвардия в градове и щати срещу волята на техните лидери; използва правомощия по време на война за депортиране на стотици без надлежна процедура; и нарежда смъртоносни удари по лодки, които според него превозват наркотици към САЩ.

Всяка от тези операции, включително акцията за извеждане на венецуелския президент Николас Мадуро от Каракас, изисква Тръмп да стъпи извън легално спорни граници. Това е максималистичен поглед върху изпълнителната власт, изпълнен с наглостта на президент, който знае, че е извън обхвата на прокурори, законодатели и съдилища, които преди пет години се опитаха да го накажат за заплахата за предаване на властта.

Разпад на отчетността

Тръмп прекарва годината, опитвайки се да пренасочи вниманието от самата атака на Капитолия към процеса срещу нея, представяйки го като "тежка национална несправедливост". Той се е обединил с бунтовниците и е премахнал следователите, които се опитваха да го държат, както него, така и нападателите, отговорен.

Помощ в тази насока идва и от факта, че почти всички наказателни дела на щатско ниво срещу усилията на Тръмп да оспори изборите през 2020 г. са се срутили. Наскоро Тръмп издаде второ, широко помилване за всеки, който е помогнал за опита му да подкопае изборите, включително адвокатите Руди Джулиани, Джон Истман и Сидни Пауъл.

На този фон Тръмп ще отбележи първия си 6 януари като президент от онзи, който почти го превърна в изолиран политик.

"Продължаващото обсебване на медиите от 6 януари е една от многото причини доверието в пресата да е на исторически ниски нива, те не отразяват въпросите, които наистина интересуват американския народ", заяви говорителят на Белия дом Абигейл Джаксън, без да отбележи, че самият Тръмп продължава да публикува съобщения в социалните мрежи за 6 януари, дори миналия месец. "Президентът Тръмп бе убедително преизбран, за да осъществи програма за защита на границата, намаляване на престъпността и възстановяване на икономиката, президентът изпълнява обещаното."

For Many Jan. 6 Rioters, a Pardon From Trump Wasn’t Enough https://t.co/9LwJPEOeTE via @NYTimes. criminals following the felon president — Bill Mazzella (@Hevean1Bill) January 6, 2026

Прекъснатото осмисляне

В седмиците преди встъпването в длъжност на Тръмп много съдии се опасяваха, че предстоящото помилване на обвиняемите за 6 януари ще унищожи опитите да се разбере как обикновени, законопослушни граждани се превърнаха в пехота на тълпата, измамени от властни лидери, които лъжеха за резултатите от изборите през 2020 г.

"Не знам дали като страна сме направили достатъчно, за да осмислим как това се случи", каза федералният съдия Амит Мехта по време на заседание през декември 2024 г., докато осъждаше Ричард Марки на 30 месеца затвор за нападение на полицай в Капитолия. Назначеният от Обама съдия се чудеше как човек без криминално минало, със стабилно семейство и репутация на добродетел, може да се озове на първата линия на погрешна тълпа и "как хора като г-н Марки за този момент се превръщат в някой, който не са - загуба на контрол, изблици на гняв, желание за насилие."

Подобна е историята на Дейвид Камдън. След трудното си детство с баща, зависим от наркотици, Камдън се записва в армията през 1997 г. и по-късно получава почетно освобождаване. По пътя си той попада в зависимост от метамфетамини и години наред се бори с наркомания. Въпреки тези трудности, Камдън постъпва в рехабилитационен център, завършва образование и получава стабилна работа. Той е чист от 20 години и използва опита си, за да се превърне в активен застъпник за лечение на наркомания и спасяване на животни.

Но на 6 януари 2021 г. Камдън се присъединява към тълпата. Той разбива полицейски барикади, призовава бунтовници и използва пожарогасител срещу полицията, като продължава, въпреки че е напръскан с химически спрей по лицето.

За федералния съдия Таня Чъткан делото на Камдън е "трагедия". "Вие се изкарахте от тази бездна", възхищава се тя по време на присъдата на 10 януари 2025 г., само за да рискува всичко за лъжата, че изборите през 2020 г. са били откраднати.

Подобни дела като тези на Марки и Камдън бяха изключително често срещани: много обвиняеми на 6 януари достигат дъното по време на пандемията от COVID, губят работа и социални контакти, попадат в социалните медии и стават уязвими на лъжи за изборни измами. Често те са военни ветерани с недооценени психически проблеми. Някои съдии съжаляват за непропорционално големия брой ветерани в делата си.

Търсенето на разбиране приключи рязко с масовото помилване на Тръмп, което също съкрати или напълно премахна наказанието за най-грубите насилствени обвиняеми и тези, които планираха да спрат предаването на властта.

Сред тях са:

Джулиан Хейтър, който напръска полицай Брайън Сикник ден преди смъртта му (определена като естествена); Райън Никълс, който се е снимал по пътя към Капитолия, предупреждавайки законодателите "ще ви влачим по улиците", преди да се включи в сблъсък с полицията; Райън Самсел, който започва първото пробиване на полицейските линии, преди да разпали порой от насилие и заплахи из територията на Капитолия; и Дейвид Демпси, който хвърля предмети по полицията, използва лютив спрей и др., докато е заплашен с 20-годишна присъда.

Имаше и 18 присъди за подбуждане към въстание, които Тръмп премахна, главно чрез замяна на присъдите, за лидери на крайнодесните организации "Oath Keepers" и "Proud Boys", които стратегически се позиционираха в тълпата, за да причинят максимален хаос, част от това, което журита определиха като заговор да спрат насилствено предаването на властта от Тръмп на Джо Байдън. Лидерът на "Oath Keepers" Стюарт Родс контролира складирането на оръжия и оборудване в хотел в Арлингтън, "силова група за бързо реагиране", готова да се отправи към Вашингтон при ескалация на боевете.

Членове на тълпата преследваха законодатели из коридорите на Капитолия, карайки ги да бягат в страх, преследваха тогавашния вицепрезидент Майк Пенс за отказ да изпълни призива на Тръмп да анулира изборите, "QAnon Шаманът" Джейкъб Чансъли остави заплашителна бележка за Пенс в Сената, разграбиха офиса на председателя Нанси Пелоси, като откраднаха лаптопа ѝ, и тероризираха законодатели и служители, които се страхуваха, че може да не оцелеят. Много извършители носеха оръжие, като Джон Бануелос, който стреля във въздуха извън Капитолия, и Патрик МакКауги, който притисна полицай Даниел Ходжис във врата, създавайки емблематична сцена на ръкопашен бой.

Trump tried as much as he could to overthrow the Constitution. That his was an almost farcical and shambolic attempt at an autogolpe does not change the gravity of what happened. And yet, Trump isn’t just a free man — he is, once again, the president of the United States.… — Lesley Abravanel 🪩 (@lesleyabravanel) January 6, 2026

Борбата за съхраняване на историята

През последните седмици обаче се наблюдават малки, но постоянни усилия да се запази реалността на 6 януари.

Бивши членове на Комитета на Камарата на представителите, воден от демократите, които разследваха опита на Тръмп да подкопае изборите през 2020 г., ще се съберат отново, за да подчертаят ролята на Тръмп в подстрекаването на хаоса.

Бившият специален прокурор Джак Смит, който обвини Тръмп за опит да подкопае изборите, използва показанията си на 17 декември пред републиканския комитет на Камарата, за да хвърли вината за хаоса и насилието на 6 януари върху Тръмп. Републиканците му предоставиха платформа да изложи доказателствата си срещу Тръмп и да изрази увереност, че би получил присъда, ако делото стигне до съд.

"Делото, което щяхме да представим в съда, щеше да покаже как Доналд Тръмп се възползва от партийната принадлежност на хората в своята партия", каза Смит, повтаряйки това многократно в продължение на целия си ден.

И въпреки непостоянните усилия, демократични законодатели и полиция, които съдят Тръмп за действията му на 6 януари, са на прага на решение, което може да определи дали петгодишните им дела ще стигнат до съд.

Наказателните дела срещу някои от съюзниците на Тръмп от 2020 г. отново напредват в Невада и Уисконсин, свързани с опита на Тръмп да състави фалшиви избирателни колегии за създаване на правен спор относно резултатите от изборите.

И случайното арестуване на мъж, обвинен в поставяне на бомби извън централите на Демократическата и Републиканската партии на 5 януари, откри нови възможности за разкриване на детайли за случилото се на 6 януари. Откриването на тези бомби от полицията на Капитолия отклони ресурси точно когато тълпата проби барикадите и се насочи към сградата.

Алексис Лоеб, бивш федерален прокурор, занимавал се с делата от 6 януари, заяви, че е твърде рано да се знае как ще бъде запомнен този ден. "Не мисля, че е толкова просто да се каже, че президентът Тръмп беше частично имунизиран, беше преизбран, всички бяха помилвани или им се замениха присъдите, всичко е изтрито."

"Помилванията не можеха да изтрият всичко. Все още има доказателствен запис. Помилванията не са краят на историята", каза тя.