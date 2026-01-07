Hyundai представи стратегия за партньорство между човек и робот

П остепенно започваме да влизаме в роман на Айзък Азимов. Поредното доказателство за това идва от Hyundai Motor Group, която на изложението CES в Лас Вегас заяви своята AI Robotics Strategy с хуманоиден робот на сцената. Краткият смисъл на всичко това се слагат под общия знаменател „Partnering Human Progress“, което ще рече, че корейската компания иска да установи работно сътрудничество между човек и робот, пише Carmarket.bg.

В основата на развитието стои роботиката, задвижвана от изкуствен интелект, създадена да подпомага и да си сътрудничи с хората. За да постигне тази цел, стратегията на Групата за AI роботика стъпва върху три фундаментални партньорства за стимулиране на напредъка и отключване на изцяло нови възможности за индустрията и обществото:

1. Партньорство на хората с роботи за съвместна работа: Роботи, предназначени да подпомагат и да си сътрудничат с хора, започвайки от производствена среда, изпълнявайки опасни дейности, както и повтарящи се задачи.

2. Партньорство с Boston Dynamics: Комбиниране на експертния опит на Boston Dynamics в областта на изкуствената роботика с глобалния мащаб и производствените възможности на Hyundai Motor Group за създаване на безопасни тренировъчни площадки и верига за създаване на стойност от край до край (E2E) в областта на изкуствената роботика.

3. Партньорство с лидери в областта на изкуствения интелект: Сътрудничество с глобални пионери в областта на изкуствения интелект за откриване на нови глави в иновациите в областта на изкуствената роботика и за реализиране на визията „Прогрес за човечеството“.

Всичко започва с прототипа на хуманоидния робот Atlas за индустриално ползване. С 56 степени на свобода (DoF), повечето с напълно ротационни стави, и ръце с човешки размер с тактилно усещане, Atlas е проектиран да се справя автономно с взискателни задачи. Той поддържа редица приложения, включително подреждане на материали, сглобяване и обслужване на машини, като същевременно дава приоритет на безопасността, надеждността и сътрудничеството в споделени работни пространства.

Определящи индустрията възможности на Atlas, включително:

• Лесно обучение на задачи: Повечето задачи могат да бъдат преподавани за по-малко от един ден, което рационализира сроковете за внедряване.

• Автономност и самодостатъчност: Atlas работи независимо от първия ден, с възможности като автоматична смяна на батерията и непрекъсната работа.

• Здравина и прецизност: Способен да повдига до 50 кг и да изпълнява прецизни задачи, Atlas се отличава в среди, изискващи повтарящ се и изтощителен ръчен труд.

• Издръжлив и устойчив на атмосферни влияния: Atlas е водоустойчив, проектиран за измиване и работи с пълния си капацитет – включително якост – между -4 и 104 градуса по Фаренхайт (20°C до 40°C).

Групата постепенно ще разшири внедряването на роботите Atlas. От 2028 г. Atlas ще бъде внедрен в процеси с доказани предимства за безопасност и качество, като например последователност на части. До 2030 г. приложенията ще се разширят до сглобяване на компоненти и с течение на времето Atlas ще поеме и задачи, включващи повтарящи се движения, тежки товари и други сложни операции, осигурявайки по-безопасна работна среда за служителите във фабриката.

До 2028 г. групата си е поставила за цел да създаде мащабируема производствена система, способна да произвежда 30 000 роботизирани единици годишно.