България

Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата

В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите

6 януари 2026, 21:22
Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата
Източник: МС

"Получих уверение от премиера Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни".

Това заяви министър-председателят Росен Желязков след разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите от страна на гръцките фермери на граничните пунктове и основни пътни артерии между Гърция и България, съобщиха от правителствената пресслужба. 

България поиска обяснение от гръцкия посланик за блокадата

Министър-председателят Желязков подчерта, че темата е от значение не само на двустранно ниво, но също така касае нормалното функциониране на европейските транспортни коридори, на общия пазар и свободното движение на хора и стоки.

"Това е въпрос, който е в интерес на българските превозвачи, но в същото време е и в интерес и на гръцката индустрия, на гръцките фермери", изтъкна Желязков и припомни също, че България и Гърция са част от шенгенското пространство.

Караджов изпрати писмо до ЕК за блокадите на границата с Гърция

"Говорим за принципи, които са наднационални", добави Желязков.

Премиерът беше категоричен, че позицията на българските превозвачи е справедлива и правителството работи в нейна защита.

Източник: МС    
Гранични блокади България и Гърция Росен Желязков Кириакос Мицотакис
Последвайте ни
В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

Русия удари американска фабрика в Украйна

Русия удари американска фабрика в Украйна

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 15 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 13 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 14 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 16 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

България Преди 1 час

АББ: При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Свят Преди 4 часа

Войната в Йемен блокира стотици туристи на остров

<p>Нидерландия се разграничи от методите на САЩ</p>

Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците

Свят Преди 5 часа

Холандските военни традиционно работеха в тясно сътрудничество със САЩ, но сега се въздържат от участие след атаките срещу предполагаеми контрабандни плавателни съдове

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Свят Преди 5 часа

Докато италианската кухня безспорно заслужава признание, тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на собствената ѝ същност

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Свят Преди 5 часа

Той е там за срещата на Коалицията на желаещите

Почина журналистът Николай Стефанов

Почина журналистът Николай Стефанов

България Преди 5 часа

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

Ужас в Поляна, снимаха как кола прегазва котка

България Преди 6 часа

Прокуратурата е постановила проверка по случая

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Свят Преди 6 часа

Участието на САЩ не винаги е било насочено към свалянето на омразен диктатор или брутален авторитарен лидер

<p>Нов обрат по делото на Ангелов срещу Кацаров</p>

Ангелов осъди Кацаров на втора инстанция

България Преди 6 часа

Апелативният съд частично отмени решението на първа инстанция

Времето в САЩ се забави след силна буря

Времето в САЩ се забави след силна буря

Свят Преди 7 часа

Националният институт за стандарти и технологии (NIST) увери обществото, че „времето не е счупено“

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Опасна ли е дозата аспирин на Доналд Тръмп? Лекар обясни какво може да се случи

Свят Преди 7 часа

В интервю за Wall Street Journal Доналд Тръмп призна, че приема 325 мг аспирин дневно за разреждане на кръвта, въпреки че препоръчителната доза е 81 мг

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Скандалнo разкритиe за изгорелия бар в Швейцария

Свят Преди 7 часа

Повечето от жертвите на пожара са тийнейджъри

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

НОИ променя начина за проверка на пенсии и обезщетения от 2026 г.

България Преди 7 часа

Всички е-услуги на НОИ вече са в Единен портал

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

„Можеше да бъде наистина добър филм, ако не беше…“: Шер разкри тайни от снимачната площадка на „Бурлеска“

Любопитно Преди 7 часа

Шер и Кристен Бел разказаха за драмите, напрежението и тайните романтични връзки на снимачната площадка на „Бурлеска“, където хаосът и скандалите почти съсипали филма

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

Нападение с нож в центъра на София без никакъв мотив

България Преди 7 часа

Обвиняемият е осъждан

<p>Дипломация със селфи: Южна Корея търси нови отношения с Китай</p>

Дипломация със селфи: Южна Корея търси „нова фаза“ в отношенията с Китай

Свят Преди 8 часа

Президентът на Южна Корея Лий Дже-Мюнг е в Пекин за четиридневна среща с китайския лидер Си Дзинпин

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Зловещите „предсказания“ на Симпсън за 2026 г., които може да се окажат плашещо близо до реалността

Edna.bg

Нов прякор за Леонардо ди Каприо: Вижте как го нарича екранната му половинка Теяна Тейлър

Edna.bg

Официално: ЦСКА обяви трансфера на Исак Соле

Gong.bg

Алжир е на четвъртфинал на КАН след драматичен успех с продължения над ДР Конго

Gong.bg

Проверка на NOVA: Как се възприема еврото в малките населени места

Nova.bg

Желязков: Получих уверение от премиера Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен до дни

Nova.bg