В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

6 януари 2026, 21:03
Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога
Д екларация за намерение, свързана с разполагането на многонационална сила в Украйна след евентуално прекратяване на огъня, подписаха френският президент Еманюел Макрон, украинският му колега Володимир Зеленски и британският премиер Киър Стармър.

„Днес постигнахме значителен напредък, отразен в Парижката декларация, която предоставя силни гаранции за траен мир. Тази декларация на коалицията на желаещите за първи път признава оперативно сближаване между 35-те държави от коалицията, Украйна и Съединените американски щати. Говорим за солидни гаранции за сигурност“, каза Макрон след срещата на Коалицията на желаещите, която се проведе в Елисейския дворец в Париж.

България, съобразно решението на Народното събрание, ще участва в домейна „Безопасност по море“ с Румъния и с Турция в зоните, в които оперира и към момента с противоминната група. Участието ни ще бъде в онези сфери и аспекти, в които България има капацитет и потенциал да допринесе за общоевропейската сигурност, коментира българският премиер Росен Желязков след срещата на Коалицията на желаещите.

Желязков каза, че лидерите са се обединили около Парижка декларация, която поставя основната рамка на общоевропейските и партньорски усилия за постигането на справедлив и траен мир, както и гаранциите за сигурност на Украйна и на Европа от страна на Съединените щати.

„Това е верификация по отношение на изпълнението на мирните споразумения от страна на всички участници в Коалицията на желаещите, гаранции за повишаване на устойчивостта на въоръжените сили на Украйна, за да може да има въздържане и да има защита при евентуални враждебни действия след постигането на мир“, обясни Желязков. 

„България приветства усилията на президента Тръмп и неговия екип на първо място спирането на огъня, но разбира се, и за постигането на устойчив мир. Както вече е ясно, да се постигне справедлив мир е трудно решение, но не трябва да се постигне фалшив мир. И това беше много ясно подчертано от декларацията, която днес беше приета“, допълни българският премиер.

Гаранциите включват създаване на механизъм за наблюдение и контрол на примирието под ръководството на Съединените щати с участие на няколко държави; изграждане на украинска армия от 800 000 души с необходимото обучение, способности и ресурси, така че да може да възпира всяка нова агресия; продължаване на работата по създаването на многонационална сила по въздух, море и суша, която да осигурява гаранции след прекратяването на огъня; поемане на правно обвързващ ангажимент от страна на съюзниците на Украйна да я подкрепят „в случай на ново нападение от Русия“.

Украинският президент Володимир Зеленски определи новата Парижка декларация като „много конкретна“.

„Това показва готовността на коалицията и на европейските държави да работят за мир“, заяви Зеленски.

„Искаме да бъдем подготвени, така че когато дипломацията доведе до мир, да можем да разположим силите на коалицията на желаещите“, добави той.

По думите му Украйна вече разполага с достатъчно подробности и знае кои държави ще се включат в споразумението, както и какъв ще бъде конкретният принос на всяка от тях.

Зеленски също така посочи, че е постигнат напредък в разговорите с американската делегация в Париж по отношение на мониторинга на мира.

Британският премиер Киър Стармър заяви в Париж, че Европа и Съединените щати трябва да работят рамо до рамо за постигане на мир в Украйна.

„По-близо сме до тази цел от всякога“, подчерта Стармър, като предупреди, че „най-трудните стъпки тепърва предстоят“.

Той очерта част от елементите в подписаната декларация за намерения, включително създаването на т.нар. „военни хъбове“. В същото време британският премиер повтори добре познатото предупреждение от страна на европейските държави, че руският президент Владимир Путин „не е готов за мир“.

„През последните седмици видяхме точно обратното – нови ужасяващи удари срещу Украйна, убити и ранени цивилни и прекъсване на електрозахранването за милиони хора в разгара на зимата“, припомни Стармър.

Той подчерта, че Великобритания ще продължи да оказва натиск върху Русия и да подкрепя Украйна, като потвърди и участието на Лондон в ръководения от САЩ механизъм за мониторинг на примирието.

Германският канцлер Фридрих Мерц определи Парижката декларация, подписана днес, като „общ успех“ между Европа, Украйна и Съединените щати.

„Новата година започва по същия начин, по който завърши старата – с интензивна мирна дипломация за Украйна“, заяви Мерц.

„В триъгълника между европейците, Украйна и Съединените щати надградихме постигнатия напредък от миналата година в Берлин. Това е споделен успех“, подчерта той.

По думите на германския канцлер САЩ и коалицията на желаещите имат „една и съща стратегическа цел“.

„Днес се фокусирахме върху приноса, който Европа и нейните партньори биха могли да дадат за Украйна след евентуално прекратяване на огъня“, добави Мерц.

„Като коалиция на желаещите ние ще поемем своята отговорност“, категоричен е германският канцлер.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф каза, че Вашингтон е „готов да направи всичко необходимо“, за да бъде постигнат мир. Той посочи, че заедно с Джаред Къшнър ще проведе нови срещи с украинската делегация и че работата по протоколите за сигурност е в напреднал етап. По думите му страните са близо и до т.нар. „споразумение за просперитет“ за Украйна.

„Тук сме, за да посредничим и да помогнем в мирния процес. Президентът Тръмп силно вярва, че убийствата и касапницата трябва да спрат“, заяви Уиткоф, подчертавайки ангажимента на САЩ към постигането на устойчив мир в Украйна.

Зетят на Тръмп, Джаред Къшнър заяви, че срещата в Париж представлява „много значим етап“, но подчерта, че това само по себе си не означава постигане на мир в Украйна.

Къшнър каза пред медиите, че по време на срещата между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго миналия месец са били проведени задълбочени разговори за гаранциите за сигурност. По думите му „повечето, ако не и всички оставащи въпроси“ по темата са били решени.

„Днес наистина беше много, много важен етап“, добави той, но предупреди, че това не е равнозначно на сключване на мир.

„Ако Украйна ще постигне окончателно споразумение, тя трябва да знае, че след това ще бъде в безопасност, че разполага със силен възпиращ потенциал и с реални защитни механизми, които да гарантират, че подобно нещо няма да се повтори“, подчерта Къшнър.

Източник: БГНЕС    
