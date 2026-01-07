БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

Р азходите за производство на нови евромонети през 2026 г. са намалени с 47,7% спрямо тези за 2025 г. и са в размер на близо 44 млн. евро, в това число 6,534 млн. евро за възпоменателни и колекционерски евромонети. Това показва Бюджетът на БНБ за тази година, съобщи Pariteni.bg.



Планираните разходи за производство и доставка на разменни евромонети за 2026 г. са в размер на 37,441 млн. евро, или с 32,9% по-малко спрямо средствата по показателя за 2025 г. Включени са и средства за производство и доставка на разменни евромонети, планирани за емитиране през 2027 г.

За покриване на потребността от разменни евромонети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2026 г. се предвижда отсичането на 218 млн. броя разменни евромонети, в това число 1 000 000 броя възпоменателни евромонети с номинал 2 евро.

В изпълнение на приетата от УС на БНБ програма за емитиране на колекционерски евромонети за 2026 г. се предвижда да бъдат отсечени: златна колекционерска монета „Св. Иван Рилски“, сребърна колекционерска монета „125 години електрически трамвай в България“, сребърна колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“, сребърна колекционерска монета „Преображенски манастир“ и медна колекционерска монета „150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“. Предвидена е и резервна сребърна монета.