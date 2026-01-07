България

БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

Предвижда се отсичането на 218 млн. броя разменни евромонети, в това число 1 000 000 броя възпоменателни

7 януари 2026, 06:46
БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.
Източник: Георги Димитров/Vesti

Р азходите за производство на нови евромонети през 2026 г. са намалени с 47,7% спрямо тези за 2025 г. и са в размер на близо 44 млн. евро, в това число 6,534 млн. евро за възпоменателни и колекционерски евромонети. Това показва Бюджетът на БНБ за тази година, съобщи Pariteni.bg.

Планираните разходи за производство и доставка на разменни евромонети за 2026 г. са в размер на 37,441 млн. евро, или с 32,9% по-малко спрямо средствата по показателя за 2025 г. Включени са и средства за производство и доставка на разменни евромонети, планирани за емитиране през 2027 г.

За покриване на потребността от разменни евромонети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2026 г. се предвижда отсичането на 218 млн. броя разменни евромонети, в това число 1 000 000 броя възпоменателни евромонети с номинал 2 евро.

В изпълнение на приетата от УС на БНБ програма за емитиране на колекционерски евромонети за 2026 г. се предвижда да бъдат отсечени: златна колекционерска монета „Св. Иван Рилски“, сребърна колекционерска монета „125 години електрически трамвай в България“, сребърна колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“, сребърна колекционерска монета „Преображенски манастир“ и медна колекционерска монета „150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“. Предвидена е и резервна сребърна монета.

Източник: Pariteni.bg    
евромонети Бюджет на БНБ разходи за производство колекционерски монети възпоменателни монети монетосечене 2026 г намаление на разходите Българска народна банка разменни евромонети
Последвайте ни

По темата

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Започва изплащането на първите пенсии в евро

Започва изплащането на първите пенсии в евро

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 50 минути
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 1 час
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 53 минути
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 1 час

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Свят Преди 30 минути

Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, като президент на САЩ, заяви той

Hyundai представи стратегия за партньорство между човек и робот

Hyundai представи стратегия за партньорство между човек и робот

Технологии Преди 1 час

Целта на корейския производител е до 2028 г. вече да е разгърнал производствен годишен капацитет от 30 000 робота, които да бъдат качени заедно с хората на поточната линия за производство на коли

САЩ: Армията е опция за Гренландия

САЩ: Армията е опция за Гренландия

Свят Преди 8 часа

Придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати

Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

Свят Преди 9 часа

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

България Преди 10 часа

Какъв е последният път на българските монети

Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата

Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата

България Преди 10 часа

В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите

<p>&bdquo;По-близо сме до мир в Украйна от всякога&ldquo;</p>

В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

Свят Преди 10 часа

Създават 800 000 украинска армия, която да възпира Русия

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

България Преди 11 часа

АББ: При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

България Преди 11 часа

Експертите на НАП са извършили 800 проверки от началото на кампанията

Русия удари американска фабрика в Украйна

Русия удари американска фабрика в Украйна

Свят Преди 12 часа

Филатов: Руснаците са бомбардирали собственост на САЩ

Огромно дърво рухна край детска градина в София

Огромно дърво рухна край детска градина в София

България Преди 12 часа

Инцидентът е станал късно следобед, когато родители прибират децата си

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Сблъсък между ОАЕ и Саудитска Арабия в Йемен

Свят Преди 13 часа

Войната в Йемен блокира стотици туристи на остров

Люта зима във Франция, загинали

Люта зима във Франция, загинали

Свят Преди 13 часа

Общо 26 департамента в западната част на Франция бяха поставени под оранжев код

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите - взеха жертва

Сняг, дъжд и наводнения на Балканите - взеха жертва

Свят Преди 14 часа

Проливните дъждове доведоха до преливане на няколко реки

<p>Нидерландия се разграничи от методите на САЩ</p>

Нидерландия се оттегля от мисии на САЩ в Карибите за борба с наркотиците

Свят Преди 14 часа

Холандските военни традиционно работеха в тясно сътрудничество със САЩ, но сега се въздържат от участие след атаките срещу предполагаеми контрабандни плавателни съдове

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие

Свят Преди 14 часа

Докато италианската кухня безспорно заслужава признание, тя не бива да се превръща в неволен участник в идеологическа програма, която противоречи на собствената ѝ същност

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 януари, сряда

Edna.bg

Брускети с тиква и камембер

Edna.bg

Време е за поредното голямо футболно шоу: Суперкупата на Испания

Gong.bg

Локомотив Авиа отпадна от турнира за Купата на ЦЕВ след втора загуба от румънци

Gong.bg

Празнуваме Ивановден

Nova.bg

Изплащат първите пенсии в евро

Nova.bg