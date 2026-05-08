От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

П апа Лъв XIV отбелязва една година от историческото си избиране, превръщайки се от малко известен кардинал в една от най-разпознаваемите фигури на планетата, пише CNN.

Изборът му доведе до нещо, което преди се смяташе за невъзможно: американски папа. Неговият понтификат обаче съвпадна с исторически период на напрежение между Белия дом и Ватикана, тъй като монахът от Августинския орден встъпи в длъжност само няколко месеца след преизбирането на президента Доналд Тръмп.

Congratulations to Pope Leo XIV, the first pope born in the United States, on his one-year anniversary as pontiff.



— U.S. in Holy See (@USinHolySee) May 8, 2026

Тези, които познават добре папата, казват, че той е останал същият човек въпреки монументалните промени през последните 365 дни. „Не виждаме големи разлики“, сподели пред CNN преподобният Джоузеф Фарел, генерален приор на Августинския орден и приятел на папата. „Все още е малко невероятно да го виждаш като папа и въпреки това има толкова смисъл. Както ми каза един от нашите монаси: „Изглежда сякаш е учил в папско училище.“

Лъв не е загубил и чувството си за хумор. Друг негов приятел, преподобният Том Маккарти, разказва как след избирането му прегърнал новия папа, но след това попитал дали това е било уместно. „Щяха да те застрелят!“, пошегувал се Светият отец.

И така, след 12 месеца на поста, какво научихме за първия американски папа?

1. Не се страхува да говори открито – дори това да дразни Тръмп

Стилът на Лъв XIV е премерен и обмислен. Като математик по образование той използва процесно-ориентиран подход към решаването на проблеми. В облеклото и поведението си е по-официален от своя предшественик Франциск, който често нарушаваше протокола.

Въпреки това Лъв следва линията на Франциск по темите за имиграцията, околната среда, бедността и смъртното наказание. Годините му в Перу, където е служил сред най-бедните общности, са му изградили силно чувство за социална справедливост. Той описа отношението към имигрантите в САЩ като „нечовешко“ и призова за премахване на смъртното наказание.

„Папа Лъв XIV успя да гарантира, че гласът и действията му се чуват и виждат с особена сила, като не се отказа от призива си за световен мир, подкрепата за мигрантите и апела срещу ядрените оръжия“, казва Паола Угас, разследващ журналист от Перу.

In the first year of his pontificate, Pope Leo XIV has appealed hundreds of times for a reconciliation that is "unarmed and disarming," and urged the "lords of war" to listen to "a melody greater than ourselves." — Vatican News (@VaticanNews) May 7, 2026

Войната в Иран е темата, по която папата е най-краен, вземайки необичайното решение директно да посочи Тръмп и да осъди всяко религиозно оправдание за конфликт. По време на пътуването си в Африка той заяви в Камерун, че светът е „опустошен от шепа тирани“ и се обяви остро срещу корупцията.

„Единственото нещо, което му повлия тежко, е трагедията на войната и страданието на хората“, казва Фарел. „Неговият отговор беше много ясен: пътят към решението не е чрез оръжия, а чрез разоръжаване и диалог.“

Действията на Лъв предизвикаха безпрецедентен сблъсък между папата американец и американския президент. Въпреки атаките обаче Лъв изглежда невъзмутим. Кардинал Блейз Купич от Чикаго обясни пред CNN, че папата „не се смята за съперник на който и да е държавен глава“, а неговата мисия е да внесе „уникална перспектива, която е над всяка нация“.

Източник: БТА

2. Американски привкус във Ватикана

Последните 12 месеца придадоха на Ватикана отчетливо американска атмосфера – от папата, носещ бейзболна шапка на „Уайт Сокс“, до получаването на тиквени пайове по време на Деня на благодарността.

В папамобила на площад „Свети Петър“ той често се шегува за бейзболни резултати и приема от вярващите парчета пица или любимите си захарни бонбони (Peeps). Друга новост е папа, за когото английският е майчин език – нещо нечувано от векове. Акцентът му от Средния запад позволява на посланията му да достигат много по-директно до англоезичната аудитория.

3. Без бързи реформи, но с ясна посока

Според кардинал Купич папата продължава визията на Франциск за по-приобщаваща Църква с по-голяма роля за жените. Лъв фино преформулира и въпросите за сексуалността.

„Склонни сме да мислим, че когато Църквата говори за морал, единственият въпрос е сексуалният“, каза той миналия месец. „Вярвам, че има много по-големи и важни въпроси като справедливостта, равенството и свободата, които имат приоритет пред този конкретен казус.“

Въпреки че не прави резки промени, той назначава жени на висши позиции във Ватикана. По отношение на скандалите със сексуално насилие Лъв е категоричен: „Не може да има толерантност към каквато и да е форма на насилие в Църквата.“

4. Дигитално „грамотен“ папа

„Той е технологично много напреднал“, казва Маккарти. Лъв е първият папа, който използва смартфон, носи Apple Watch и сам пише имейлите си. Брат му, Джон Превост, разказва как Лъв му е помагал да се справи с „забил“ компютър.

Папата е забелязван да дава съвети на ватиканските фотографи за композицията на кадрите и е напълно наясно с медийния си образ. Очаква се първата му енциклика да бъде посветена на изкуствения интелект – тема, по която той говори често.

Източник: БТА

5. Тихата смяна на караула в САЩ

Един от най-мощните инструменти на папата е назначаването на епископи. През първата си година Лъв направи ключови промени в американската йерархия. Той избра Евелио Менхивар-Аяла – роден в Ел Салвадор и влязъл незаконно в САЩ в багажник на кола през 1990 г. – за епископ в Западна Вирджиния. Три от първите му четири назначения в САЩ са на хора, родени извън страната, което затвърждава позицията му: имигрантите укрепват своя нов дом.

6. „Ефектът на Лъв“

Първата му година на поста съвпадна с възраждане на интереса към религията сред поколението Z в САЩ и Европа. Августинският орден отчита бум на млади мъже, желаещи да станат монаси – феномен, наречен „ефектът на Лъв“.

На 70 години Лъв е по-млад от своите предшественици и играе дългосрочна игра. Неговата перспектива е триизмерна: американските корени, латиноамериканският опит и ватиканската дипломация. Основната му мисия остава мирът – дори ако това означава да разгневи най-могъщите политици в света.