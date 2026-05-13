Любопитно

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

63-годишната актриса прикова погледите на откриването на 79-ия фестивал в Кан с елегантна рокля на Jacquemus. Докато мнозина възхваляват нейната вечна красота, външният вид на звездата провокира и вълна от загриженост сред феновете ѝ

13 май 2026, 10:26
Режисьорът на "Властелинът на пръстените" Питър Джаксън с почетна "Златна палма" в Кан
Накратко: Къде „Дяволът носи Прада 2" уцели истината за медиите и къде сбърка
Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава
Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия"
Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си
„Нищо не яде": Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство
Запознайте се с истинската Емили от „Дяволът носи Прада"

С тегнатата фигура на Деми Мур бе в центъра на вниманието по време на откриващата вечер на 79-ия филмов фестивал в Кан.

Актрисата привлече погледите във вторник във Франция, дефилирайки по червения килим с рокля на Jacquemus без презрамки, покрита с пайети, която подчертаваше нейната форма. 63-годишната Мур допълни визията си с изящно диамантено колие Chopard и обеци с флорални мотиви.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Носителката на „Златен глобус“ и нейният стилист Брад Горески споделиха кадри от подготовката за червения килим в обща публикация в Instagram.

„Може би една от най-любимите ми твои рокли“, написа актрисата Рита Уилсън в коментарите. Други потребители бяха не по-малко възторжени: „Все още мисля, че изглежда страхотно. Тя винаги е била красива“, гласи един от отзивите, а друг почитател добави: „Толкова е зашеметяващо, пасва ѝ перфектно.“

Въпреки възхищението, част от аудиторията изрази загриженост заради видимо „изключително тънките“ ръце на звездата от „Закрилникът“ (Ghost).

„Да, тя е прекрасна, но прекомерната слабост не е нещо, което трябва да възхваляваме. Не мисля, че е здравословен пример за подражание“, посочва един от коментаторите. „Голям фен съм ти от години, Деми, и с най-добри чувства ти казвам – надявам се, че се грижиш за здравето си“, добавя друг потребител.

Мур, която е част от журито на тазгодишния фестивал, пристигна на Френската Ривиера в понеделник вечерта. Актрисата направи силно впечатление и във вторник сутринта по време на официалната фотосесия, където се появи с тоалет на точки от същия дизайнер, съчетан с елегантни бели обувки на висок ток.

През март визията на актрисата на наградите SAG предизвика толкова много коментари, че според медийни публикации тя е избягвала вниманието по време на последвалите награди „Оскар“. Относно тоалета ѝ от Gucci на церемонията, стилист на знаменитости коментира пред Page Six: „Екстравагантните пера насочват фокуса към лицето и очите ѝ, като същевременно покриват горната част на тялото, скривайки ключицата“.

Самата Мур подчерта колко е важно човек да цени себе си, когато миналата година получи наградата за най-добра актриса за ролята си във „Веществото“.

„В моментите, когато мислим, че не сме достатъчно умни, красиви, слаби или успешни – че просто не сме достатъчни, една жена ми каза: „Знай, че никога няма да бъдеш достатъчна (според чуждите стандарти), но можеш да осъзнаеш собствената си стойност, ако поставиш мярка“, сподели тогава тя.

„Днес празнувам това като знак за моята цялост, за любовта, която ме движи, и за дарбата да правя това, което обичам, напомняйки си, че наистина принадлежа тук.“

Източник: pagesix.com    
„Направиха голяма грешка": Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус"

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

Кабинетът „Радев" с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

