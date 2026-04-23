Свят

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

23 април 2026, 16:31
Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"
Източник: БТА

П апа Лъв XIV се завръща днес във Ватикана, след като приключи амбициозната си обиколка в четири африкански държави, по време на която той категорично осъди посоката на глобалното лидерство, заклейми деспотизма и войната, и предизвика гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Източник: БТА

Първият папа американец завърши близо 18 000-километровото си пътуване с литургия на стадион в Екваториална Гвинея, където десетки хиляди започнаха да се събират въпреки проливния дъжд преди зазоряване за последен шанс да го видят.

Източник: БТА

Лъв XIV каза на вярващите в 25-ата си реч по време на 10-дневната обиколка, че християнското послание означава "всеки народ е освободен от робството на злото". Той ги призова да изживяват вярата си с радост.

Източник: БТА

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка, където посети също Алжир, Камерун и Ангола. Лъв XIV предупреди, че капризите на най-богатите в света заплашват мира, осъди нарушенията на международното право от "неоколониални глобални сили" и заяви, че светът е "опустошаван от шепа тирани".

Източник: БТА

Тръмп нападна папата, наричайки го "ужасен" на 12 април - в навечерието на африканската му обиколка, в очевиден отговор на критиките на папата към войната на САЩ и Израел срещу Иран. Президентът на САЩ отправи още няколко критики през първата седмица от обиколката на папата.

Източник: БТА

На 13 април Лъв XIV заяви пред Ройтерс, че ще продължи да издига глас въпреки критиките на Тръмп. По-късно той поясни пред репортери, че речите за обиколката са написани преди седмици и не са насочени директно към Тръмп. Папата, който ще отпътува в ранния следобед, е предвидено да пристигне на летище Фиумичино в Рим малко преди 20:00 ч. (21:00 ч. българско време).

Източник: БТА, Пламен Йотински    
"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

<p>Сарафов: Киберпрестъпленията растат с 300%&nbsp;на годишна база</p>

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

<p>Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell&rsquo;s Kitchen</p>

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

<p>Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото НС</p>

Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

Мари Харитова

„Красиви до болка“ в „Темата на NOVA”

Принц Хари

„Светът ви вижда“: Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Изображение на изгубения кивот

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС

Нова функция в еЗдраве: Пациентите вече сами избират кой лекар да вижда досието им

Нова функция в еЗдраве: Пациентите вече сами избират кой лекар да вижда досието им

