Папа Лъв XIV отговори на Тръмп: Не се страхувам, ще продължа да говоря за мир

П апа Лъв XIV заяви, че „не се страхува от администрацията“ на президента на САЩ Доналд Тръмп и ще продължи да изразява позициите си, след като бе критикуван за коментарите си относно войната с Иран.

„Няма да влизам в дебат. Нещата, които казвам, не са насочени като атаки срещу когото и да било“, заяви папата пред репортери на борда на папския самолет, цитиран от CNN.

„Каня всички хора да търсят начини за изграждане на мостове на мир и помирение, да търсят начини да се избягва войната винаги, когато това е възможно“, допълни той.

Римският първосвещеник подчерта, че ще продължи да изпълнява мисията на Църквата в съвременния свят.

„Нямам страх от администрацията на Тръмп или от това да говоря открито посланието на Евангелието – това, което вярвам, че съм тук, за да правя, това, за което е тук и Църквата. Ние не сме политици, не се занимаваме с външна политика от същата гледна точка, от която той може да я разбира. Но аз вярвам в посланието на Евангелието – като послание на миротворец“, заяви папа Лъв.

Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение между Ватикана и Белия дом, след като папата отправи критики към военните действия и призова за дипломатически решения на конфликта с Иран.

От своя страна Доналд Тръмп реагира остро, като обвини папа Лъв, че е „слаб“ по отношение на международната политика и не разбира реалностите на сигурността. Спорът между двамата се разрази на фона на по-широк дебат за ролята на САЩ в глобалните конфликти и подхода към Близкия изток.

Папа Лъв XIV, първият американец начело на Римокатолическата църква, многократно е подчертавал необходимостта от мир, диалог и защита на човешкото достойнство, като позициите му често се разминават с по-твърдата външнополитическа линия на Вашингтон.