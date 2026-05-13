Прокуратурата поиска 7 години затвор за Никола Саркози

Ф ренската прокуратура поиска 7 години затвор за бившия президент Никола Саркози по време на обжалването по делото за либийско финансиране на кампанията му през 2007 г.

Саркози, който управлява Франция от 2007 до 2012 г., отрича да е извършил нарушение. Миналата година той стана първият бивш президент в съвременна Франция, влязъл в затвора по това дело, преди да бъде освободен след 20 дни до разглеждането на жалбата.

Френската прокуратура поиска 7 години затвор за Саркози

Прокуратурата вече беше поискала 7 години затвор и на първа инстанция. Тогава обвиненията включваха опит за получаване на средства от режима на Муамар Кадафи в Либия, корупция, незаконно финансиране на кампания и получаване на присвоени либийски публични средства.

Първоинстанционният съд осъди Саркози на 5 години затвор само за опит за получаване на финансиране, но го оправда по останалите три обвинения.

В новия процес прокурорите определиха бившия президент като „инициатор“ на договорка за получаване на средства за кампанията му в замяна на помощ за възстановяване на международния имидж на либийския лидер. Триполи беше обвинен за два атентата срещу пътнически самолети.

Саркози заяви пред съда, че в кампанията, която го доведе до президентския пост през 2007 г., не е имало „нито един цент либийски пари“.

Решението се очаква на 30 ноември. Ако бъде признат за виновен, Саркози може да обжалва пред най-висшата съдебна инстанция във Франция.

В първия процес прокуратурата твърдеше, че приближени на Саркози са действали от негово име и са сключили сделка с Кадафи, за да помогнат за възстановяване на международната му репутация.

„Най-твърдото легло, което някога е усещал“: Никола Саркози публикува книгата си „Дневникът на един затворник“

Западът обвини Либия за атентата срещу полет 103 на Pan Am над Локърби в Шотландия през 1988 г., при който загинаха 259 души, както и за взрива на полет 772 на UTA над Нигер през следващата година, отнел живота на 170 души.

71-годишният Саркози е изправен пред поредица от обвинения след напускането на поста, като отрича всички.

Той вече има две окончателни присъди по други дела - за преразход в неуспешната му кампания за преизбиране през 2012 г. и за опит да получи услуги от съдия.