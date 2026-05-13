Любопитно

Нора Недкова от Hell’s Kitchen: Не се справих само с това да владея себе си! (ВИДЕО)

Нора признава, че за нея Hell’s Kitchen е било не просто телевизионно приключение, а истински тримесечен готварски курс под напрежение

13 май 2026, 09:38
Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога
Режисьорът на

Режисьорът на "Властелинът на пръстените" Питър Джаксън с почетна "Златна палма" в Кан
Накратко: Къде „Дяволът носи Прада 2“ уцели истината за медиите и къде сбърка

Накратко: Къде „Дяволът носи Прада 2“ уцели истината за медиите и къде сбърка
Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава
Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия“

Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия“
Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си
„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство
Запознайте се с истинската Емили от „Дяволът носи Прада“

Запознайте се с истинската Емили от „Дяволът носи Прада“

Н ай-обсъжданата участничка в звездния отбор Нора Недкова влиза в студиото на „Кухнята след Ада“ със самочувствието на човек, който никога не остава незабелязан. Завършилата на почетното трето място плеймейтка, инфлуенсър и подкастър гостува в новия епизод на подкаста, където заедно с водещия Станислав Иванов приготвят фитнес предложение с пилешко филе, аспержи и сос от сирена, а разговорът преминава през кухнята, славата, предразсъдъците и цената на това да бъдеш себе си.

Нора признава, че за нея Hell’s Kitchen е било не просто телевизионно приключение, а истински тримесечен готварски курс под напрежение. Въпреки че отдава заслуженото на първия звезден финалист Евгени Генчев и признава колко подготвен е бил той, тя не крие, че е вярвала в собствените си възможности и смята, че също е заслужавала да се класира и дори да победи. Според нея най-голямото предизвикателство не е било самото готвене, а овладяването на емоциите си.

В епизода Нора говори открито за трудностите, през които е преминала в кухнята на Ада - за напрежението, конфликтите и моментите, в които е плакала далеч от камерите. Не крие, че не обича да показва слабост, но признава, че е „буря от емоции“. Именно това според нея я прави толкова многопластова личност.

Една от темите, които засяга най-емоционално, са предразсъдъците към жените като нея. Нора е категорична, че хората често съдят по външния вид и лепят етикети, без да познават човека отсреща. Тя напомня, че освен титлата „Мис Плеймейт“ има две висши образования, занимавала се е с танци, кино и множество различни проекти. Определя себе си като човек, който непрекъснато се развива и отказва да живее според чуждите очаквания.

Колоритът ѝ в предаването няма как да остане незабелязан - включително и фактът, че почти през целия сезон готви на високи токчета. Според Нора едно „Барби“ никога не е без своите токчета, а стилът и присъствието са част от нейната идентичност. Разкрива и любопитен детайл от снимачния процес - пристигала е с куфари, пълни с дрехи, за да бъде подготвена за всяка ситуация.

Разговорът преминава и през музиката, социалните мрежи и модерната популярност. Нора вярва, че днес хейтът често е знак, че човек върви в правилната посока, а злобата според нея състарява. Говори за енергията между хората, за любовта си към пътуванията и за плановете си да развива подкаста си още по-сериозно. Споделя и за предстоящото си посещение на фестивала в Кан, както и за интереса си към инвестициите в Дубай.

Въпреки силния си характер и увереното поведение, Нора признава, че най-ценното за нея от Hell’s Kitchen остават емоциите, хората и доказателството пред самата себе си, че може да се справи в напълно непозната среда. А ако някога се върне в All Stars, ще бъде само с една цел - победата.

Какво ще липсва най-много на Нора от кухнята на Ада? Какво послание отправя към шеф Ангелов? И защо вярва, че човек първо се храни с очите си?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Нора Недкова Hells Kitchen Подкаст Готвене Емоции Предразсъдъци Самочувствие
Последвайте ни
„Направиха голяма грешка“: Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус“

„Направиха голяма грешка“: Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус“

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Как да избегнете капаните на бързите кредити и скритите такси

Как да избегнете капаните на бързите кредити и скритите такси

pariteni.bg
Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Хора от цял свят се събират в Трявна</p>

Трявна организира първия международен фестивал "Аз избрах България"

България Преди 6 минути

Събитието ще събере участници от различни държави на 21 и 22 март 2026 г.

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Свят Преди 9 минути

Саудитските атаки, за които не е съобщавано по-рано, отбелязват първия случай, в който е известно кралството директно да е извършвало военни действия на иранска земя, и показват, че то става много по-смело в защитата си срещу своя основен регионален съперник

<p>Берлин губи, Варшава печели? Битката за войските на САЩ започна</p>

След изтеглянето на Тръмп от Германия - фронтовите държави в НАТО се надпреварват за американски войски

Свят Преди 28 минути

Съюзници от НАТО вече водят разговори за прием на допълнителни американски сили

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Свят Преди 53 минути

Трима пътници на круизния кораб "Хондиус" са починали

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

България Преди 1 час

През миналата година България се е сдобила с 37 600 нови жилища, разположени в 6 хиляди нови сгради

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Технологии Преди 1 час

Googlebook поставя началото на нова категория устройства, която има за цел да акцентира изкуствения интелект Gemini, както и да последва примера на Apple за постепенно сливане на различните операционни системи в една платформа

<p>Ася Панджерова твърди, че е станала обект на &bdquo;безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания&ldquo;</p>

Подалият оставка зам.-министър твърди, че е станала обект на „безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания“

България Преди 1 час

Тя заявява, че решението ѝ е продиктувано от морални съображения

9 нови депутати от „Прогресивна България“ положиха клетва

9 нови депутати от „Прогресивна България“ положиха клетва

България Преди 1 час

Те влизат в парламента на мястото на избраните за членове на правителството

Доналд Тръмп

„Не мисля за парите на американците“: Бруталният коментар на Тръмп за Иран

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ заяви пред репортери във вторник, че не взема предвид икономическата тежест на войната с Иран върху обикновените американци, когато преговаря за сделка с ръководството на страната

Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП "Гробищни паркове"

Заради нарушения: Терзиев освободи ръководството на ОП "Гробищни паркове"

България Преди 1 час

Според кмета на София инспекция е установила сериозни пропуски в управлението

От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?

От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?

България Преди 2 часа

Скокът на цените от оранжерията до магазина е един неконтролиран процес, при който държавата трябва да въведе определени норми и мерки

"Броят на намерените тела се увеличава": Учен за ужаса на кораба с хантавирус

"Броят на намерените тела се увеличава": Учен за ужаса на кораба с хантавирус

Свят Преди 2 часа

Смъртни случаи, карантина и евакуации белязаха експедицията през Южния Атлантик

Под прицела на Иран: Kaкъв е планът на ОАЕ

Под прицела на Иран: Kaкъв е планът на ОАЕ

Свят Преди 2 часа

Заради близките си отношения с Израел и САЩ Обединените арабски емирства попаднаха под прицела на Иран

<p>Тръмп към Си: &quot;Очаквам силна прегръдка&quot; - напрежение и усмивки в Пекин&nbsp;</p>

Тръмп и Си Дзинпин се срещат в Пекин на фона на войната с Иран

Свят Преди 3 часа

Лидерите на САЩ и Китай ще обсъждат Тайван, търговията и глобалната сигурност

Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента

Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента

България Преди 3 часа

Простест в Лом: Искат оставката на кмета заради обвиненията, че е купувал гласове

Простест в Лом: Искат оставката на кмета заради обвиненията, че е купувал гласове

България Преди 3 часа

Аудиозапис, разпространен в деня на вота, предизвика скандал

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Нора Недкова от Hell’s Kitchen: Хейтът е първото стъпало към успеха! (ВИДЕО)

Edna.bg

Александра Костадинова разтопи Карлос Насар с романтична изненада за рождения му ден

Edna.bg

Бетис влезе в Шампионска лига с... Мистър Бийн (видео)

Gong.bg

Крушарски: ЦСКА са победени, ние сме специалисти в този турнир

Gong.bg

„Числата на седмицата”: Расте броят на празните домове и на хората, които живеят сами

Nova.bg

Новите 9 депутати от „Прогресивна България“ положиха клетва

Nova.bg