Свят

Папа Лъв назначи бездомен мигрант за епископ в САЩ

Евелио Менхивар-Аяла става епископ на Уелинг-Чарлстън

2 май 2026, 07:52
Източник: БТА

П апа Лъв Четиринадесети назначи бивш бездомен мигрант за епископ в САЩ, предаде Франс прес.

В изявление Ватиканът обяви назначението на Евелио Менхивар-Аяла, на 55 години, за епископ на епархията Уелинг-Чарлстън в Западна Вирджиния. Сега той е помощник епископ във Вашингтон.

Менхивар-Аяла е роден в Салвадор през 1990 г., живял е в бедност, избягал е въоръжения конфликт в страната си и е пристигнал в САЩ като незаконен имигрант. На път за САЩ той е бил задържан в Мексико, платил е подкуп и е бил пуснат на свобода, а после е прекосил нелегално границата. През 2004 г. Менхивар-Аяла е ръкоположен за свещеник.

Новината за назначението на епископа идва броени дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува папата, след като папата заяви, че думите на Тръмп за унищожение на иранската цивилизация са неприемливи. Лъв Четиринадесети разкритикува и миграционната политика на Тръмп и го призова да се отнася към хората с по-голяма човещина.

Преди да стане папа, Робърт Превост критикуваше миграционните решения на Тръмп. През април 2025 г. в Екс той беше постнал именно текст на Мехивар-Аяла, който изобличаваше политиката на Тръмп за масови експулсирания от САЩ.

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Редица ръководители на Американската католическа църква разкритикуваха тази политика неотдавна, особено след смъртта на двама протестиращи срещу федералните имиграционни власти в Минеаполис през януари.

През януари американският кардинал Джоузеф Тобин, който е близък до папата, призова богомолците да упражнят натиск върху народните си избраници, за да не гласуват бюджета на федералните имиграционни власти.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Папа Лъв Четиринадесети Евелио Менхивар-Аяла Назначение на епископ Мигрант САЩ Доналд Тръмп Миграционна политика Ватикан Западна Вирджиния Католическа църква
По темата

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Как се вади временна шофьорска книжка в Китай

Как се вади временна шофьорска книжка в Китай

carmarket.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Преди 17 часа
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Преди 11 часа
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Преди 9 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Преди 9 часа
<p>Ремонт променя маршрута на три трамвая</p>

Ремонт по бул. "България" налага временна реорганизация на градския транспорт

България Преди 1 час

Въвежда се временна организация на движението до 3 май с нови маршрути и автобусна линия 7ТМ

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Любопитно Преди 1 час

Високият холестерол често се причинява от диета, богата на наситени мазнини, затлъстяване и липса на физически упражнения

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Свят Преди 9 часа

Режимът обхваща 53 африкански страни, т.е. всички на континента без Есватини

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

България Преди 10 часа

Президентът Илияна Йотова отдаде почит на героите на въстанието

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Свят Преди 11 часа

Андрий Сибига: Това е поредната манипулация

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Свят Преди 11 часа

Арестувани са седем души

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

България Преди 12 часа

Закъснения от половин ден има дори и при редовните автобусни линии

Румен Радев честити Първи май на трудещите се

Румен Радев честити Първи май на трудещите се

България Преди 12 часа

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

България Преди 13 часа

Обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

България Преди 13 часа

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Свят Преди 13 часа

Най-малко 11 души са ранени в Тернополска и Виницка области

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Свят Преди 14 часа

Три самолета за разпръскване на вода и един хеликоптер се борят с горския пожар

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Свят Преди 14 часа

Заподозреният е бил пребит до безсъзнание от местни жители

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Свят Преди 15 часа

Испания открито критикува войната с Иран от самото ѝ начало

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Свят Преди 15 часа

Двете страни се опитват да преговарят от близо четири седмици

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 май, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2 май, събота

Edna.bg

Ботев Враца приема нуждаещия се от точки Спартак Варна

Gong.bg

Берое в търсене на втора поредна победа

Gong.bg

Около 5 декара е обхватът на свлачището, затворило пътя Пампорово-Смолян

Nova.bg

Жълт код за опасност от слани в 6 области

Nova.bg