Ормузкият проток остава военна зона до 9 юли, САЩ и Иран водят непреки преговори в Доха

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О рмузкият проток ще остане със статут на военна зона поне до 9 юли въпреки крехкото примирие между САЩ и Иран, съобщиха международните организации, представляващи моряците и работодателите в световното корабоплаване. Решението отразява продължаващите рискове за сигурността в един от най-важните морски коридори за световната търговия.

(Във видеото: Иран отказа пряка среща с американските пратеници в Катар)

На този фон в катарската столица Доха представители на САЩ и Иран започват нов кръг непреки технически преговори по споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток. Разговорите се провеждат с посредничеството на Катар и Пакистан.

Междувременно напрежението в Ормузкия проток остава осезаемо, след като чуждестранен контейнеровоз заседна, според иранските власти, заради отклонение от одобрения маршрут за преминаване.

Военната зона остава в сила заради високия риск за моряците

Ормузкият проток ще запази статута си на военна зона поне до 9 юли, съобщиха Международната федерация на транспортните работници и Съвместната група за преговори, която представлява работодателите в корабоплаването.

В съвместното им изявление се посочва, че решението е продиктувано от "значителния и продължаващ риск за живота на моряците" и от динамично променящата се обстановка в региона.

Статутът обхваща около 15 000 търговски кораба по света, чиито компании са обвързани с колективни трудови договори. Съгласно тези споразумения екипажите, които плават през райони, обявени за военни зони, получават двойно възнаграждение. Освен това моряците имат право да откажат да навлязат в подобни райони и могат да поискат репатриране за сметка на работодателя.

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Последиците от конфликта продължават да се усещат

Ормузкият проток беше обявен за зона на военни операции на 5 март, четири дни след първите нападения срещу търговски кораби.

След 1 март международното корабоплаване беше сериозно нарушено, след като Иран затвори протока в отговор на американските и израелските удари. По време на конфликта са загинали най-малко 14 моряци, а над 40 търговски кораба са били атакувани.

По данни на Франс прес, последните атаки срещу търговски плавателни съдове в Ормузкия проток са извършени едва миналата седмица, което показва, че рискът за корабоплаването остава висок въпреки прекратяването на активните бойни действия.

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Кораб заседна след отклонение от определения маршрут

Допълнително напрежение възникна, след като чуждестранен контейнеровоз заседна в Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс.

Според иранските власти инцидентът е станал, след като корабът не е спазил одобрения маршрут за преминаване през протока. Засега не бяха съобщени подробности за плавателния съд или за евентуални пострадали.

Иранските медии отново подчертаха, че всички превозвачи трябва да следват инструкциите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция при преминаване през стратегическия морски път.

Инцидентът се случва въпреки временното споразумение между Иран и САЩ, което предвижда свободно корабоплаване през Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.

През почивните дни ситуацията допълнително се усложни, след като Оман и агенция на ООН направиха опит да отворят нов маршрут в близост до оманското крайбрежие, което предизвика остри спорове в региона.

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САЩ и Иран подновяват непреките разговори в Доха

Докато напрежението по море продължава, дипломатическите усилия за стабилизиране на ситуацията също се активизират.

По информация на дипломатически източник, цитиран от Франс прес, представители на САЩ и Иран днес ще проведат непреки технически преговори в Доха, посветени на изпълнението на споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток.

Разговорите ще се осъществят чрез посредниците от Катар и Пакистан.

Според същия дипломат специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които вчера се срещнаха с премиера на Катар в Доха, няма да участват в техническите преговори.

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Несигурността в региона остава

Макар прекратяването на бойните действия между САЩ и Иран да създаде условия за възобновяване на дипломатическия диалог, ситуацията в Ормузкия проток остава нестабилна. Продължаващият статут на военна зона, последните нападения срещу търговски кораби и новият инцидент с заседнал контейнеровоз показват, че сигурността на един от най-важните морски маршрути в света все още не е възстановена.