Делото за $10 милиарда: BBC поиска съдът да призове децата на Тръмп като свидетели

Б и Би Си се обърна към американски съд с молба за съдействие за призоваването на роднини на президента на САЩ Доналд Тръмп като свидетели по заведеното от него дело за клевета срещу британската медия, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп иска от Би Би Си обезщетение в размер на 10 милиарда долара.

Адвокатите на телевизията казват, че дъщерята на президента - Иванка Тръмп, съпруга ѝ Джаред Къшнър и синът на президента на САЩ - Доналд Тръмп-младши, разполагат с „лична информация“ и вероятно притежават документи, свързани с делото срещу Би Би Си, става явно от документ, подаден в петък във федералния съд във Флорида.

Защитата на британската медия иска да разпита тримата роднини на Тръмп пред съда, но те са под постоянна охрана от Сикрет сървис и правените досега опити да им бъдат връчени призовки за явяване в съда са били неуспешни.

Тръмп заведе делото по обвинение в клевета и в подвеждащи и нелоялни търговски практики през декември, като настоява Би Би Си да му изплати обезщетение от 10 милиарда долара обезщетение. Обвиненията са свързани с документален филм на Би Би Си от 2024 г. Филмът съдържа монтаж на речта, която Тръмп произнася на 6 януари 2021 г., преди щурма на Капитолия. Съдебният иск съдържа обвинения, че два отделни откъса от речта са монтирани по такъв начин, че „умишлено да се изопачи смисълът на казаното от президента Тръмп“. Монтажът е „нагъл опит за намеса и оказване на влияние“ върху президентските избори в САЩ през 2024 г., пише още в съдебния иск.

Би Би Си се извини на Тръмп за подвеждащия монтаж, но отхвърли обвиненията в клевета.

Поради това защитата поиска да разбере дали Тръмп е планирал в първоначалния вариант на речта си да призове към бунт и как точно се е държал след началото на щурма на Капитолия.

В документа, който защитата на Би Би Си внесе в петък в съда, се посочва, че на 6 януари 2021 г. Доналд Тръмп-младши и Иванка Тръмп са били в Овалния кабинет, докато републиканският лидер е редактирал речта си. Според защитата Доналд Тръмп-младши е разговарял с баща си, след като в Капитолия вече е било избухнало насилие.

Адвокатите на Би Би Си са поискали от Тръмп да приеме призовките от името на дъщеря си и зет си или да разпореди на Сикрет сървис да не възпрепятства връчването им. Тръмп обаче е отказал. Поради това защитата на британската медия е поискала от съда разрешение призовките да бъдат изпратени по имейл и с препоръчана поща.