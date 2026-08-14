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Украйна предлага на Русия сделка за спиране на атаките срещу цивилни кораби в Черно море

Киев търси взаимно прекратяване на ударите срещу цивилни кораби и възстановяване на зърнения коридор

14 август 2026, 09:26
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  • Украйна е предложила чрез посредник на Русия взаимно прекратяване на атаките срещу цивилни кораби в Черно море, с цел да бъде възстановен жизненоважният зърнен коридор; Москва все още не е отговорила.
  • Предложението идва на фона на ескалация в Черно море - украински атаки срещу руски плавателни съдове и руски удари по украинските пристанища, през които минава около 90% от износа на украинско зърно и слънчоглед.
  • Киев вече е имал подобен коридор с посредничеството на Турция и ООН през 2022–2023 г.; новата инициатива е свързана и с американски натиск Украйна да ограничи част от ударите си срещу руския черноморски трафик.

Киев съобщава, че е предложил взаимно споразумение в опит да бъде възстановен жизненоважният зърнен коридор.

Украйна е предложила на Русия двете страни да прекратят атаките си срещу цивилни кораби в Черно море, ход, който изглежда има за цел да възстанови ключовия зърнен коридор, съобщава Reuters.

Според агенцията Киев е отправил предложението чрез посредник. Москва все още не е дала отговор. Натовареният морски маршрут е важен износен коридор както за Русия, така и за Украйна и се използва за транспортиране на зърно и други жизненоважни хранителни продукти по света.

От юли насам Украйна на практика е блокирала маршрута за руското търговско корабоплаване. Нейни дронове са поразили близо 220 плавателни съда в Азовско и Черно море, сред които петролни танкери, зърновози и пътнически фериботи.

Кампанията е принудила Русия да спре корабоплаването по канал, свързващ Каспийско море с Азовско море чрез руска речна мрежа. Маршрутът преминава през Керченския проток между окупирания Крим и Русия и продължава към Босфора в Турция.

В същия период Русия засили ударите срещу южните украински пристанища, нанасяйки тежък удар върху селскостопанския сектор на страната. Около 90% от износа на зърно и слънчоглед напуска Украйна през Одеса и съседните пристанища Черноморск и Пивденни.

През юли руски дронове убиха 10 моряци малко след като турският зърновоз Golden Leo отплава от Одеса. Сред жертвите имаше много граждани на Сирия и Индия. При други неотдавнашни атаки са загинали още 16 пристанищни работници и моряци.

Съобщението за предложението на Киев изглежда като прагматичен ход, който би позволил и на двете страни да възобновят превозите, жизненоважни за международната продоволствена сигурност. То идва в началото на земеделската жътва в Украйна, когато корабоплаването от украинските пристанища практически е спряло.

Предложението последва и публикация на Financial Times, според която вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е поискал от украинския президент Володимир Зеленски да прекрати част от атаките срещу руското черноморско пристанище Новоросийск.

При телефонен разговор на 31 юли Ванс се оплакал, че украинските удари срещу танкери, превозващи казахстански петрол, вредят на американски компании и дестабилизират цените на петрола. Според вестника, който цитира неназовани украински представители, Ванс е поискал от Зеленски да ги прекрати.

Кабинетът на Зеленски не е коментирал информацията. Киев води деликатни преговори с администрацията на Тръмп и се опитва да получи произведени в САЩ ракети-прехващачи Patriot за защита на украинските градове от масираните руски атаки с балистични ракети и дронове.

След телефонния разговор украинските безпилотни сили не са атакували кораби, превозващи казахстански петрол през терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум. Те обаче са продължили да атакуват други цели в Новоросийск, където е базиран руският Черноморски флот.

В сряда Зеленски приветства „масирана“ комбинирана атака срещу пристанището, в която са участвали ракети, самолети и морски дронове. По думите му Украйна е поразила руски военни кораби, включително две фрегати, голям десантен кораб, корвета и други плавателни съдове, които според него са се „криели“ в Новоросийския залив.

Съобщава се, че сред останалите цели са били и два големи терминала за износ на зърно. Руски представители заявиха, че трима души, включително дете, са загинали.

„Напълно оправдано е Украйна да отговаря на руската война и именно Русия може и трябва да сложи край на тази война“, написа Зеленски.

Украйна спира новия черноморски коридор за зърно

  • Предишният зърнен коридор

Двете страни вече са подписвали споразумение за прекратяване на морските атаки, договорено с посредничеството на Турция и ООН. Черноморската зърнена инициатива действаше от юли 2022 г. до юли 2023 г.

Тя приключи, след като Кремъл отказа да я продължи, заявявайки, че западните санкции вредят на руския селскостопански сектор.

След това Украйна възстанови корабоплаването по маршрута едностранно, използвайки морски дронове, за да атакува руските военни кораби, опериращи в северозападната част на Черно море.

Повечето плавателни съдове от руския Черноморски флот бяха принудени да се изтеглят от уязвимото окупирано пристанище Севастопол в Крим към Новоросийск.

Източник: The Guardian    
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