Военният командир на САЩ приключи 10-дневна обиколка в Близкия изток

К омандващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър приключи 10-дневна обиколка в Близкия изток, по време на която посети шест държави и американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ в Арабско море.

В рамките на продължилата десет дни визита най-висшият американски военен командир в региона посети Бахрейн, Ирак, Израел, Йордания, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Последната спирка от обиколката му беше самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“. Купър се качи на борда му в събота на фона на информации за проблеми със снабдяването и психичното здраве на част от военнослужещите.

Американският самолетоносач се намира в Близкия изток от януари, когато беше изпратен в региона за участие във военните действия на САЩ срещу Иран. Оттогава корабът е изпълнявал различни задачи, включително операции, свързани с блокадата на ирански пристанища.

По време на конфликта „Ейбрахам Линкълн“ постави рекорд с повече от 240 последователни дни в морето. След посещението си Купър определи мисията като историческа. По думите му този период ще остане като един от най-интензивните от оперативна гледна точка и с едни от най-сериозните последствия в съвременната история.