„Невероятно емоционално е“: Ариана Гранде разплака Лондон с финалните си концерти

А риана Гранде започна поредица от финални концерти в Лондон, част от турнето й Eternal Sunshine Tour, след което ще се оттегли от сцената за известно време, предаде Би Би Си.

Решението за творческа пауза е породено от постоянен медиен натиск и онлайн тормоз, въпреки че феновете определят вокалното ѝ представяне по време на първия от серията концерти в Лондон като изумително, отбелязва британската медия. Първата от десетте планирани изяви в лондонската зала „O2 Арена" се състоя в събота вечерта, а последната е предвидена за 1 септември.

Изглежда малко нетактично от страна на Ариана Гранде да дойде във Великобритания с турнето си, озаглавено Eternal Sunshine Tour, точно в самия край на петата за годината гореща вълна, коментира Би Би Си, имайки предвид, че турнето носи названието „Вечно слънце“. Нима не изстрадахме достатъчно? Но на феновете, изпълнили лондонската арена „O2“ в събота вечер, изглежда не бяха притеснени от жегата, пише медията.

Те бяха дошли, за да танцуват. Хиляди хора, носещи котешки ушички, булчински рокли и пищни цветни диадеми. Те бяха силно развълнувани, когато Гранде загатна за слуховете, че отново се е събрала с бившия си приятел Рики Алварес. И подскачаха в унисон, когато звучаха клубни химни като Into You и Break Free.

Това е първият път, в който Гранде изнася концерти във Великобритания от 2019 г. насам. Шоуто има всички елементи на мащабно поп турне - мащабни декори, ефекти с дим и впечатляваща хореография, отбелязва Би Би Си. Въпреки това в дълги моменти от концерта на сцената остават само Гранде и нейната група. Зашеметяващият ѝ глас с диапазон от четири октави е поставен на преден план, а всичко останало остава на заден план.

Името на турнето и на албума на Ариана Гранде са вдъхновени от филма „Блясъкът на чистия ум“ (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), пише Би Би Си. Във филма главните герои се подлагат на медицинска процедура, за да изтрият болезнените спомени от връзката си след тежка раздяла. В текстовете на песните си Ариана Гранде следва същата идея и опитва да „изчисти ума си“ от преживените драми.

Певицата преживя лични трагедии и любовни разочарования, включително смъртта на бившия си приятел рапъра Мак Милър и атентата в Манчестър, който отне живота на 22 почитатели след един от нейните концерти през 2017 г. С течение на времето обаче тя осъзна, че е по-добре да пази тези спомени. Да отдаде почит на загубите си. Да се учи и да се адаптира, пише Би Би Си.

Засиленото обществено внимание към личния живот на Гранде, нейното здраве и тегло подтикнаха звездата да се оттегли от публичното пространство, когато турнето приключи в Лондон на 1 септември. Певицата и актриса увери феновете си, че решението е обмислено и е било планирано преди много време.

Каквито и лични битки да води 33-годишната изпълнителка, те не присъстват на сцената в O2. Дори напротив, Гранде се забавлява максимално - балансирайки на много високи токчета, пращайки целувки на публиката и приемайки физическите и вокални изисквания на своето шоу, отбелязва Би Би Си. „Невероятно емоционално е“, казва тя по време на една от редките паузи по време на концерта. „Ще изживея пълноценно всяка една секунда от тези последни 10 концерта“.

Според Би Би Си по време на първия си от серията концерти в Лондон Ариана Гранде индиректно потвърди, че отново има връзка с бившия си танцьор Рики Алварес, точно 10 години след раздялата им. Те имаха романтични отношения между 2015 и 2016 г., припомня Би Би Си.

По време на концерта си в Лондон, Гранде смени текста на хита си Thank U, Next. Вместо оригиналния стих: „Написах няколко песни за Рики, сега ги слушам и се смея“, тя изпя с усмивка: „Написах няколко песни за Рики, за това не говорим“. Хилядите почитатели в залата веднага избухнаха в писъци, тъй като уловиха намека за подновените им отношения, отбелязва Би Би Си.

Сетлистът включва предимно песни от албума й Eternal Sunshine от 2024 г. - за сметка на хитове като God Is A Woman, Problem и Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.