Извънредна ситуация в Италия: Експлозия избухна в оръжеен завод край Рим

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П ожар и експлозия са избухнали в голям завод за производство на боеприпаси в Колеферо, на около 40 километра югоизточно от Рим.

Инцидентът е станал в бившия завод Simmel Difesa, който в момента е собственост на германската отбранителна група KNDS. По първоначална информация аварията е възникнала в цеха за пресоване на барут.

На място са изпратени няколко екипа на пожарната. Те обаче не могли да започнат веднага гасенето заради опасност от последващи взривове. Данните за експлозията са потвърдени от италианските карабинери.

Заводът KNDS Ammo Italy произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътните и военноморските сили, както и твърди горива за космически ракети носители. Към момента няма информация за пострадали.