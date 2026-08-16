Румъния сваля с 20% акциза върху дизела заради поскъпването на горивата

Р умънското министерство на финансите намали от днес ставката на акциза върху обикновеното дизелово гориво с 20 процента заради повишаването на котировките на дизела на международните пазари и поскъпването му на бензиностанциите в страната, съобщи сайтът „Румъния инсайдър“. Мярката ще бъде в сила до 31 август.

Акцизът върху дизеловото гориво се намалява с 561 леи (около 107 евро) на 1000 литра, с което акцизът става 2243 леи на 1000 литра или 2655 леи на тон.

„Ние сме изградили този механизъм именно за да може държавата да се намеси бързо и по фокусиран начин, когато пазарните процеси го налагат, без фиксирани фискални мерки, които биха причинили ефект върху бюджета независимо от действителните условия“, каза румънският финансов министър Александру Назаре.

„Това е временна интервенция, оразмерена според пазарните процеси, чрез която намаляваме натиска върху населението и бизнеса, като същевременно запазваме контрол върху бюджетния ефект“, обясни Назаре.

Според новия закон степента на държавната намеса ще бъде подлагана на нова оценка на всеки две седмици. Както припомня румънският информационен сайт „Информат“, това е първата подобна намеса след приемането на закона. По силата на разпоредбите му при необходимост акцизът върху дизеловото гориво може да бъде намаляван след оценка на ситуацията на пазара с между 5 и 25 процента.