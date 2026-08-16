Внимание, ако сте на Халкидики: Гърция взе важно решение, наложена е забрана

П ълната забрана за движение на пешеходци и превозни средства в определени горски райони на Халкидики се удължава днес, неделя, 16 август, поради висок риск от пожари.

По решение на заместник-губернатора на Халкидики, Янис Куфидис, мярката влиза в сила от 8:00 часа тази сутрин и ще продължи до 8:00 часа в понеделник, 17 август, съобщава ERT.

Забраната се отнася за ръкавите Касандра и Ситония, района от Комица до Урануполи, както и община Полигирос.

Засилени полицейски сили на гръцката полиция ще извършват непрекъснати проверки на входовете към горските пътища, за да предотвратят достъпа до забранените зони.

В случай че бъдат установени лица в посочените райони, те ще бъдат отстранявани. Изключение се прави само за членове на доброволчески организации, участващи в акции за защита от пожари.

Областната управа на Халкидики призова жителите и посетителите да спазват стриктно решението, тъй като нарушаването на забраната ще доведе до административна глоба от 300 евро.

На Халкидики избухна огромен пожар. Заместник-говорителят на пожарната служба Янис Артопойос съобщи, че опожарените площи в района се оценяват на 3500 акра, площ, която съответства на приблизително 1% от общата площ на Касандра. Вчера (15 август) на полуострова бе регистрирано и земетресение.