Хаос в Ормузкия проток: Защо надеждата за мир се изпари за часове

Каква разлика може да направи един ден. Вчера човек можеше да бъде оправдан, ако си мислеше, че все повече кораби ще започнат да преминават през Ормузкия проток, тъй като срокът на примирието между САЩ и Иран наближава своя край.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства с ентусиазъм съобщението от Техеран, че Ормузкият проток е „напълно отворен и готов за пълно преминаване. Благодаря!“.

Иранският външен министър Абас Арагчи намекна в X, че протокът отново ще бъде напълно отворен, като добави, че Иран ще координира маршрутите за корабоплаване. Публикацията доведе до спад в цената на суровия петрол с 10% в рамките на часове, но бързо загуби актуалност, след като полуофициалната иранска медия Tasnim разкритикува Арагчи за създаване на „различни неясноти относно условията за преминаване, детайлите и механизмите му“.

След това Тръмп заяви, че американската блокада на иранските пристанища ще продължи „с пълна сила“, докато „сделката“ с Иран не бъде завършена.

По-късно, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) обяви, че отново е блокирал протока, като се позова на продължаващата американска блокада на иранските пристанища. „Приближаването до Ормузкия проток ще се счита за сътрудничество с врага и всеки нарушител ще бъде атакуван“, се казва в изявление на IRGC.

След кратката надежда, че един от най-натоварените водни пътища в света може да бъде отворен отново, Съединените щати и Иран изглежда са съгласни за много малко – освен може би, че са готови да се срещнат отново.

В събота иранските военни повториха, че преминаването на търговски кораби ще бъде строго ограничено, докато американската блокада продължава. За да подчертаят това, два плавателни съда са били обстрелвани на около 20 мили (около 32 километра) от брега на Оман, като според капитана на танкера за първата атака са отговорни ирански катери.

В рядко изявление, приписвано на върховния лидер Моджтаба Хаменей, се казва, че „доблестният ни флот е готов да накара враговете да вкусят горчивината на нови поражения“. Хаменей не е бил виждан през шестте седмици, откакто беше избран за наследник на баща си.

Тръмп отново настоя в събота, че разговорите с Иран вървят много добре, но че САЩ няма да се поддадат на изнудване. Мощният ирански Съвет за национална сигурност заяви, че Техеран разглежда „нови предложения“ от САЩ, но все още не е отговорил.

Освен въпроса за преминаването през протока, двете страни остават далеч от съгласие по отношение на предаването и премахването на високообогатения уран на Иран, както и по отношение на продължаващата програма за обогатяване.

Примирието изтича само след три дни. Тръмп заяви, че не знае дали ще бъде удължено. „Може и да не го удължа, тогава ще имате блокада и за съжаление ще трябва отново да започнем да пускаме бомби“, каза той в петък.

Иранският режим не изглежда склонен на компромис. Висшият военен офицер генерал Мохамед Накди заяви в събота, че „ако войната започне отново, ще използваме ракети, произведени през май 2026 г.“. „Можем да спрем производството на петрол, но не искахме да създаваме смущения за света, затова действахме търпеливо“, добави той.

Макар ирански източници да са съобщили, че очакват втори кръг от преговори през следващата седмица, САЩ все още не са потвърдили публично плановете си, докато примирието наближава края си на 21 април.

Въпреки това има признаци за интензивни разговори зад кулисите. В събота следобед във Вашингтон бяха забелязани високопоставени американски представители да пристигат в Белия дом, включително министърът на отбраната Пийт Хегсет, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и председателят на Съвместния комитет на началник-щабовете.