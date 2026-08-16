България

НАП разкри над 250 нарушения на търговци във Варненска област

Най-често търговците не издават касов бон

16 август 2026, 17:14
НАП разкри над 250 нарушения на търговци във Варненска област
Източник: iStock

О т началото на лятната кампания на Националната агенция за приходите (НАП), която започна на 29 юни, във Варненска област са извършени повече от 1200 проверки, а разкритите нарушения са над 250, съобщи пред журналисти Лора Георгиева, експерт „Комуникации“ в Централното управление на НАП.

Тя уточни, че най-често търговците не издават касов бон. В част от обектите е разкрито разминаване между наличните пари в касата и маркираните на касовия апарат. Друго нарушение е липсата на реквизити във фискалния касов бон, допълни Георгиева. По думите ѝ са констатирани и осем случая на липса на фискално устройство.

Драстичното нарушение е констатирано в сезонни обекти и при търговци, участвали в различни фестивали. Георгиева посочи още, че кампанията с активните проверки ще продължи до края на този месец, като тогава ще бъдат изнесени обобщени данни и ще бъде направено сравнение с резултатите от миналата година.

Георгиева акцентира върху показателен случай за нарушение на данъчноосигурителното законодателство. Тя уточни, че обектът е във Варненска област, но не е на брега на морето - комплекс със зона с водни съоръжения и бар с ресторант. Първата проверка в обекта е извършена в края на юли. Тогава данъчните инспектори са извършили еднодневно наблюдение по метода "таен клиент". По думите на Георгиева през първия ден са установени над 200 клиенти на мястото и горе-долу 400 евро оборот, при вход 10 евро за дете и 15 за възрастен.

В резултат комплексът е поставен под седемдневно наблюдение. Отчетените обороти по касовите апарати са се увеличили пет пъти за входа на комплекса и достъпа до водните съоръжения и два пъти за ресторанта. По думите на Георгиева средствата за един ден са се увеличили на 3000 евро от входните такси и на 5000 евро от консумация в заведението.

Когато приключи седемдневното наблюдение, колегите ще анализират данните и съответно по метода „Анализ на риска“ ще се прецени какво ще бъде последващото контролно производство за търговеца, посочи още експертът. Тя уточни, че в комплекса е установено и неиздаване на касов бон. Георгиева не изключи и възможността обектът да бъде затворен, но подчерта, че първо трябва да приключи цялото контролно производство.

Източник: Данаил Войков, кореспондент на БТА във Варна      
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