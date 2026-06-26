Тръмп обвини Иран в нарушение на примирието след атака с дронове в Ормузкия проток

А мериканският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че е нарушил меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, след като според него ирански щурмови дронове са атакували търговски кораби в Ормузкия проток.

По думите на Тръмп най-малко четири дрона камикадзе са били изстреляни срещу плавателни съдове, като един от тях е поразил палубата на товарен кораб, който въпреки нанесените щети е продължил плаването си. Останалите три дрона са били свалени.

Инцидентът поставя под въпрос стабилността на постигнатото по-рано този месец споразумение за прекратяване на военните действия между САЩ и Иран и поражда нови опасения за сигурността на един от най-важните енергийни коридори в света.

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В публикация в социалната мрежа Truth Social американският президент заяви, че Иран е атакувал с най-малко четири щурмови дрона кораби, преминаващи през Ормузкия проток.

„Дронът нанесе щети, но корабът бе в състояние да продължи по курса си. Свалихме другите три дрона. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня“, написа Тръмп.

Към момента няма независимо потвърждение на твърденията на американския президент от страна на международни наблюдатели или официален коментар от Техеран относно конкретния инцидент.

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Фалшива тревога за ракетна заплаха в ОАЕ

Паралелно с информацията за предполагаемата атака жителите на Обединените арабски емирства получиха официално предупреждение на мобилните си телефони за „потенциална ракетна заплаха“.

Малко по-късно властите изпратиха второ съобщение, с което призоваха гражданите да игнорират първоначалното известие.

Това беше първото подобно предупреждение от около месец. По време на тримесечния конфликт между Иран и Съединените щати, подкрепяни от Израел, жителите на държавите от Персийския залив редовно получаваха известия за опасност от ирански ракетни атаки.

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На фона на новото напрежение министърът на външните работи на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин Зайед проведе телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи.

Това е първият официално обявен контакт между двамата дипломати след началото на американско-израелските удари срещу Иран и последвалите ирански атаки срещу държави от Залива, включително срещу цели в ОАЕ, където са разположени американски военни бази.

По информация на държавната агенция УАМ шейх Абдула е настоял за пълно спазване на американско-иранския меморандум за разбирателство с цел постигане на незабавно и всеобхватно прекратяване на военните действия.

Той е подчертал още необходимостта от защита на морските коридори, гарантиране на свободата на корабоплаването през Ормузкия проток, спазване на международното право и уважение към държавния суверенитет.

Министърът е заявил, че дипломацията остава най-ефективният инструмент за разрешаване на кризите и е изразил надежда настоящите усилия да доведат до трайна сигурност и стабилност в региона.

Разговорът се разглежда като знак, че Абу Даби и Техеран се опитват постепенно да преодолеят напрежението, натрупано по време на последния конфликт. По време на войната иранските атаки засегнаха туристическия сектор в Дубай, доведоха до временното напускане на част от чуждестранните граждани и поставиха под натиск имиджа на ОАЕ като стабилен регионален бизнес център.

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Държавите от Залива настояват Ормузкият проток да остане отворен

Темата за сигурността в Персийския залив беше във фокуса и на съвместната министерска среща между Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Съединените щати в Манама.

Американската делегация беше ръководена от държавния секретар Марко Рубио, а срещата беше председателствана от министъра на външните работи на Бахрейн като ротационен председател на Съвета.

Държавният министър на ОАЕ Лана Нусейбех заяви, че тесните консултации между САЩ и държавите от Залива са ключови за регионалната сигурност.

Участниците обсъдиха иранските атаки срещу държавите от Залива, затварянето на Ормузкия проток и приветстваха меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран като първа стъпка към намаляване на напрежението.

Нусейбех подчерта, че свободното корабоплаване трябва да бъде гарантирано, а всяко възпрепятстване на движението на търговски кораби представлява риск както за регионалната стабилност, така и за глобалната енергийна сигурност.

Тя заяви още, че всяко устойчиво решение за сигурността в региона трябва да отчита позициите на държавите, които са най-пряко засегнати от последиците от конфликта.

По време на срещата ОАЕ потвърдиха подкрепата си за укрепване на институциите в Ливан, за приобщаващ политически преход и международно участие във възстановяването на Сирия, както и за решението с две държави като основа за уреждане на палестинско-израелския конфликт.

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Иран предупреждава срещу алтернативни маршрути през Ормузкия проток

Междувременно заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади отправи предупреждение срещу опитите за създаване на алтернативни механизми за преминаване през Ормузкия проток без участието на Техеран.

В публикация в платформата X той заяви, че безопасността на корабоплаването не може да бъде гарантирана чрез „двусмислени договорености, паралелни маршрути или решения, които пренебрегват съображенията на Иран като крайбрежна държава“.

По думите му всяка бъдеща рамка трябва да бъде съгласувана пряко с Иран и да съответства на разпоредбите на член 5 от Меморандума за разбирателство от Исламабад. В противен случай, предупреди той, всички определени паралелни морски маршрути ще бъдат преустановени.

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Въпреки постигнатото по-рано този месец американско-иранско споразумение за прекратяване на военните действия, обстановката в Персийския залив остава изключително крехка.

Докато Вашингтон обвинява Техеран в нарушаване на договореностите чрез нови атаки срещу корабоплаването, арабските държави от Залива засилват дипломатическите си усилия за запазване на примирието и за гарантиране на свободното движение през Ормузкия проток - жизненоважен маршрут за световната търговия и доставките на енергоносители. Предстои да стане ясно дали последните инциденти ще останат изолирани случаи или ще доведат до ново изостряне на напрежението в региона.