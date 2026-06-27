Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява

М орска организация, ръководена от Военноморските сили на САЩ, съобщи днес, че маршрутът през Ормузкия проток, в близост до бреговете на Оман, се разширява, за да позволи преминаване както в посока към протока, така и обратно, предаде Асошиейтед прес.

Съобщението на Съвместния морски информационен център (Joint Maritime Information Center) представлява поредното предупреждение към Иран, че Вашингтон настоява за отваряне на Ормузкия проток.

A maritime body overseen by the U.S. Navy said a route through the Strait of Hormuz near Oman's shores is expanding to allow for both inbound and outbound traffic. https://t.co/5wTSIa0gN6 — The Associated Press (@AP) June 27, 2026

От своя страна, Техеран настоява, че преминаващите кораби трябва да се подчиняват на неговите заповеди, и предупреждава, че ще започне да събира такси за транзитно преминаване.

САЩ и арабските държави от Залива отхвърлиха исканията на Иран. В целия свят Ормузкия проток е смятан за международен воден път, въпреки че се намира в териториалните води на Иран и Оман, отбелязва АП.

Историята на Ормузкия проток е белязана от дългогодишни сблъсъци относно правата на преминаване, като напрежението често ескалира в пряка заплаха за глобалната енергийна сигурност. Един от ключовите исторически прецеденти остава делото за пролива на Корфу пред Международния съд на ООН през 1949 г. Тогава съдът утвърди принципа на „мирно преминаване“ през международни проливи – правна норма, която десетилетия наред служи като основен аргумент на западните сили срещу опитите на крайбрежни държави да ограничават корабоплаването.

В съвременната история на противопоставяне в региона, ситуацията се изостри значително след началото на военните действия на 28 февруари 2026 г. Тогава Иран на практика блокира протока, което принуди корабните компании да преустановят обичайните си маршрути. В отговор на кризата, международната общност се опита да приложи механизми за натиск, но липсата на формален изпълнителен орган към Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. остави решаването на споровете в ръцете на регионалните военни сили.Взаимоотношенията достигнаха критична точка през април 2026 г., когато след двуседмично примирие, договорено с посредничеството на Пакистан, Техеран промени едностранно условията за достъп.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) въведе „строги мерки“ и започна да изисква корабите да преминават само след предварително съгласуване и по специфични коридори в близост до иранското крайбрежие. Този ход бе придружен от опити за въвеждане на транзитни такси, което бе категорично отхвърлено от Вашингтон. В отговор на американската позиция, президентът Доналд Тръмп поддържаше морска блокада на иранските пристанища, а САЩ активираха военноморски ресурси, включително кораба USS Miguel Keith, за подготовка на операции по разчистване на мини в стратегическия воден път.

Днешните действия на Съвместния морски информационен център за разширяване на маршрутите са поредният етап в този продължаващ сблъсък между иранските опити за налагане на нов пропускателен режим и настояването на САЩ за свобода на корабоплаването.