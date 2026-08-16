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Пратеникът на Тръмп с поредица от срещи в Египет за примирието в Газа

В северния курортен град Ел Аламейн Къшнър разговаря с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси

16 август 2026, 21:34
Пратеникът на Тръмп с поредица от срещи в Египет за примирието в Газа
Източник: БТА

С пециалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, проведе поредица от срещи в Египет, посветени на примирието в Ивицата Газа и изпълнението на договореностите между Израел и „Хамас“.

В северния курортен град Ел Аламейн Къшнър разговаря с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси. Основна тема е било прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, постигнато през октомври 2025 г. в Шарм ел Шейх.

След срещата говорителят на египетския президент Мохамед ал Ченауи съобщи, че двамата са подчертали необходимостта всички страни да изпълняват поетите ангажименти и стриктно да спазват условията на примирието.

Според телевизия „Ал Хадат“ американският пратеник е провел разговори и с посредниците в непреките преговори между Израел и „Хамас“, както и с Николай Младенов, върховен представител на Съвета за мир за Газа. Подробности за резултатите от тези консултации засега не се съобщават.

В Ел Аламейн пристигна и делегация на „Хамас“, водена от новия лидер на движението Халил ал Хейя. Представители на политическото ръководство на групировката са разговаряли за ситуацията в Газа и с ръководителя на египетското разузнаване Хасан Рашад.

Източници, запознати с дипломатическите контакти, съобщиха пред Франс прес, че е планирана и среща между Къшнър и ръководството на „Хамас“ с участието на представители на Египет и Катар.

След разговорите в Египет американският пратеник се очаква да отпътува за Израел, където да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху. Така Къшнър провежда последователни консултации с ключовите страни и посредници в опит да бъде гарантирано изпълнението на договореностите за Газа.

Източник: БГНЕС    
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