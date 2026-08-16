Свят

Звезда на „Байерн“ припадна на терена заради жегите в Германия

Джамал Мусиала вкара гол при победата с 3:1 срещу „Лайпциг“, но минути по-късно колабира на терена от 33-градусовата жега в Мюнхен. Халфът се възстанови бързо, но инцидентът предизвика сериозен уплах сред щаба на баварския гигант

16 август 2026, 16:49
Звезда на „Байерн“ припадна на терена заради жегите в Германия
Източник: Getty

Б айерн изигра контролна среща срещу Лайпциг, която предложи много неприятни моменти, включително сериозен уплах заради състоянието на Джамал Мусиала. Според германския вестник Bild халфът е получил леко прилошаване и е припаднал за кратко заради високите температури – 33 градуса в Мюнхен.

Мусиала бе заменен в 86-ата минута от Ндиайе. Германският национал обаче бързо се възстанови и не се стигна до по-сериозни последствия.

Любопитното е, че само пет минути по-рано Мусиала бе отбелязал третия гол за Байерн, оформяйки крайното 3:1. Преди това Луис Диас бе открил резултата в 13-ата минута.

Лайпциг, воден от бившия аржентински национал Мартин Демикелис, изравни в 52-ата минута. Браян Груда се разписа след асистенция на Макс Финкграфе.

Байерн отново излезе напред благодарение на Нейтънъл Браун, едно от новите попълнения на баварците за сезон 2026/27. Той се възползва от отлична асистенция на Александър Павлович за 2:1.

След това дойде моментът на Мусиала, който получи подаване от Исмаел Сайбари, друго от новите попълнения на германския шампион, и оформи крайния резултат.

Падането на Мусиала на терена първоначално предизвика сериозно притеснение, като някои се опасяваха, че може да е получил нов проблем със старата си контузия. Негови съотборници обаче забелязали още преди инцидента, че халфът не се чувства добре.

Това бе първият мач на Мусиала и Сайбари през предсезонната подготовка.

Проблемите за Байерн не приключиха с Мусиала. Още в 9-ата минута контузия получи Конрад Лаймер, който бе заменен от Боей. В 69-ата минута пък терена напусна Ким Мин-дже, а на негово място влезе Ито.

Въпреки неприятните моменти Байерн записа трета поредна победа в подготовката след успехите над корейския Джеджу и Ротах-Егерн.

Източник: БГНЕС    
Байерн Мюнхен РБ Лайпциг Джамал Мусиала Контролна среща Прилошаване Високи температури Контузии Предсезонна подготовка Нови попълнения Футбол
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Тежка катастрофа на Околовръстния път на София, има пострадали

Тежка катастрофа на Околовръстния път на София, има пострадали

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Засилено полицейско присъствие на

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Делото за $10 милиарда: BBC поиска съдът да призове децата на Тръмп като свидетели

Делото за $10 милиарда: BBC поиска съдът да призове децата на Тръмп като свидетели

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 5 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 5 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 6 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"

АЕЦ “Козлодуй“ предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав

България Преди 1 час

Към днешна дата предприятието работи съгласно графика за електропроизводство.

„Невероятно емоционално е“: Ариана Гранде разплака Лондон с финалните си концерти

„Невероятно емоционално е“: Ариана Гранде разплака Лондон с финалните си концерти

Любопитно Преди 1 час

След години на медиен натиск, онлайн тормоз и лични трагедии, поп звездата обяви, че се оттегля от сцената след десетте си концерта в зала „O2 Арена“. На първото си шоу тя загатна и за събирането си с бившия си приятел Рики Алварес

,

Военният командир на САЩ приключи 10-дневна обиколка в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Последната спирка беше самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“

.

НАП разкри над 250 нарушения на търговци във Варненска област

България Преди 3 часа

Най-често търговците не издават касов бон

Преговори в Египет: „Хамас“ потвърди ангажимент към мирния план за Газа

Преговори в Египет: „Хамас“ потвърди ангажимент към мирния план за Газа

Свят Преди 3 часа

Делегация на „Хамас“ потвърди в Египет ангажимента си към мирната пътна карта от 15 точки на Доналд Тръмп. Палестинската групировка настоява за натиск върху Израел, а идната седмица Джаред Къшнър и Николай Младенов пристигат в региона

.

Най-големият пожар в историята на Белгия заплашва да премине в Германия

Свят Преди 3 часа

Огънят в природния резерват вече обхвана 3000 хектара, а километровият огнен фронт се придвижва към германската граница. Трудният терен, торфените блата и променливите ветрове затрудняват екипите от Белгия, Германия и Нидерландия

,

Българка с падълборд беше спасена и глобена в Гърция

България Преди 4 часа

Съобщава се, че жената е в добро здравословно състояние

НАТО: Дронът, свален над Румъния тази сутрин, вероятно е бил руски

НАТО: Дронът, свален над Румъния тази сутрин, вероятно е бил руски

Свят Преди 4 часа

Говорителят уточни, че детайлите около инцидента все още са в процес на разследване.

,

Внимание, ако сте на Халкидики: Гърция взе важно решение, наложена е забрана

България Преди 4 часа

Кабинетът "Радев" на Министерски съвет

100 дни кабинет „Радев“: Опозицията с разгромяващи оценки

България Преди 6 часа

Навършват се 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев, което беше избрано от Народното събрание на 8 май

Нов медал за България от световното по художествена гимнастика

Нов медал за България от световното по художествена гимнастика

България Преди 6 часа

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова изиграха уверено своята композиция и получиха 28.400 точки

Спестовници по природа: Класация на зодиите по пестене на пари

Спестовници по природа: Класация на зодиите по пестене на пари

Любопитно Преди 8 часа

Астролозите класираха зодиакалните знаци, които са най-отговорни, когато става въпрос за пари

Тежка катастрофа с автобус в Унгария

Тежка катастрофа в Унгария: Полски автобус се обърна, 12 загинаха

Свят Преди 8 часа

Автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка рано в неделя близо до град Мезьокерестеш в Източна Унгария

Анестезията не е еднаква за всички - кои фактори променят дозите

Анестезията не е еднаква за всички - кои фактори променят дозите

Любопитно Преди 8 часа

Цветът на косата, възрастта, употребата на канабис и здравословното състояние могат да влияят върху начина, по който тялото реагира на анестезията

Пепелта от Помпей разкрива на какво е ухаел обреченият град преди 2000 години

Пепелта от Помпей разкрива на какво е ухаел обреченият град преди 2000 години

Свят Преди 8 часа

Социалният министър Наталия Ефремова

Социалното министерство дава пари при преместване в малко населено място

България Преди 8 часа

Минималната работна заплата ще продължи да нараства постепенно с всяка изминала година, съобщи социалният министър Наталия Ефремова

Всичко от днес

От мрежата

Колко силна е захапката на Кане Корсо?

dogsandcats.bg

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg
1

Студен фронт носи летни бури във вторник

sinoptik.bg
1

Приказно красива природа по устието на Камчия

sinoptik.bg

Мадона на 68: Жената, която превърна провокацията в изкуство

Edna.bg

Ованес Торосян с главна роля в новия български филм „Работникът“

Edna.bg

Каталин Иту бе изгонен в дебюта си за ЦСКА (видео)

Gong.bg

Кристиано Роналдо с шокиращо признание за своята кариера, разкри кога спира с футбола

Gong.bg

Огнен ад на гръцки остров: Двама загинали и деветима с изгаряния (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Триумф за България! Стилияна Николова спечели световната титла на бухалки (СНИМКИ)

Nova.bg