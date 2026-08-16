Звезда на „Байерн“ припадна на терена заради жегите в Германия

Б айерн изигра контролна среща срещу Лайпциг, която предложи много неприятни моменти, включително сериозен уплах заради състоянието на Джамал Мусиала. Според германския вестник Bild халфът е получил леко прилошаване и е припаднал за кратко заради високите температури – 33 градуса в Мюнхен.

Мусиала бе заменен в 86-ата минута от Ндиайе. Германският национал обаче бързо се възстанови и не се стигна до по-сериозни последствия.

Любопитното е, че само пет минути по-рано Мусиала бе отбелязал третия гол за Байерн, оформяйки крайното 3:1. Преди това Луис Диас бе открил резултата в 13-ата минута.

Лайпциг, воден от бившия аржентински национал Мартин Демикелис, изравни в 52-ата минута. Браян Груда се разписа след асистенция на Макс Финкграфе.

Байерн отново излезе напред благодарение на Нейтънъл Браун, едно от новите попълнения на баварците за сезон 2026/27. Той се възползва от отлична асистенция на Александър Павлович за 2:1.

След това дойде моментът на Мусиала, който получи подаване от Исмаел Сайбари, друго от новите попълнения на германския шампион, и оформи крайния резултат.

Падането на Мусиала на терена първоначално предизвика сериозно притеснение, като някои се опасяваха, че може да е получил нов проблем със старата си контузия. Негови съотборници обаче забелязали още преди инцидента, че халфът не се чувства добре.

Това бе първият мач на Мусиала и Сайбари през предсезонната подготовка.

Проблемите за Байерн не приключиха с Мусиала. Още в 9-ата минута контузия получи Конрад Лаймер, който бе заменен от Боей. В 69-ата минута пък терена напусна Ким Мин-дже, а на негово място влезе Ито.

Въпреки неприятните моменти Байерн записа трета поредна победа в подготовката след успехите над корейския Джеджу и Ротах-Егерн.