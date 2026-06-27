Извънредно: Удариха танкер с мистериозен снаряд в Ормузкия проток

Т анкер съобщи, че е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток, съобщи Организация за морски търговски операции на Великобритания (ЮКМТО), цитирана от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не са докладвани екологични щети след удара, уточни ЮКМТО.

Информацията за удара беше разпространена малко, след като Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него.

До момента никой не поел отговорност за атаката.

В четвъртък Иран атакува кораб край Оман, докато той се опитваше да излезе от Персийския залив, припомня АП.