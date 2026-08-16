България

100 дни кабинет „Радев“: Опозицията с разгромяващи оценки

Навършват се 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев, което беше избрано от Народното събрание на 8 май

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 август 2026, 14:12
100 дни кабинет „Радев“: Опозицията с разгромяващи оценки
Кабинетът "Радев" на Министерски съвет   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Н авършват се 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев, което беше избрано от Народното събрание на 8 май. По този повод парламентарно представените опозиционни сили ГЕРБ, „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Демократична България“ (ДБ) излязоха с отделни анализи и изключително критични оценки за началото на управлението.

ГЕРБ: Румен Радев вече е властта и няма алиби

След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта, Румен Радев е властта и вече няма алиби, заявиха от ГЕРБ в позиция, публикувана във Фейсбук.

От партията посочват, че Радев години наред е оценявал всички останали отстрани, но днес вече той подлежи на оценка. Според тях наличието на мнозинство, правителство, бюджет и власт означава и пълна отговорност, като първите 100 дни са били кредит на време, а оттук нататък вноските се плащат с резултати.

От ГЕРБ подчертават, че правителството е започнало с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, оправдавайки се с „наследството“. Формацията заявява, че с внасянето на собствен бюджет управляващите вече не са коментатори на чужда политика, а носят отговорност за своята, като повечето разходи, дефицит и дълг са политически избор, чиято сметка плащат гражданите и бизнесът.

Относно управленската програма от ГЕРБ коментират, че на Радев са били нужни 100 дни, за да каже какво ще прави с властта, а обещаната „държава 2.0“ се управлява от „двойкаджии“. Кадровите промени са описани като „ударна метла“, която не представлява реформа. От партията критикуват липсата на реални резултати по отношение на цените в магазините, неясната външнополитическа линия спрямо София, Киев и съюзниците, и настояват за конкретни срокове, закони и отговорност в сферите на съдебната реформа, здравеопазването, образованието и дигитализацията.

ПП: Властта се напълни със службогонци от стария политически модел

От „Продължаваме промяната“ излязоха с подробен преглед на кадровите назначения, заявявайки, че за 100 дни премиерът Радев е заявили, че е „елиминирал олигархията“, но вместо това е напълнил властта със службогонци от стария политически модел под ново знаме.

От ПП изброяват редица конкретни примери по министерства и държавни структури:

  • Здравеопазване: За шеф на „Медицински надзор“ е върната Иванка Динева (номинация на ГЕРБ-СДС за управител на НЗОК през 2023 г.), а за зам.-министър е бил назначен Петко Салчев (номинация на ГЕРБ за НЗОК през 2020 г., освободен по собствено желание на 14 август 2026 г.).
  • Енергетика: За зам.-министър е назначен Кирил Темелков (бивш директор на „Булгартрансгаз“ при ГЕРБ), а от борда на АЕЦ „Козлодуй“ е отстранен ядреният експерт проф. Георги Касчиев и на негово място е назначен Драгомир Димитров – бивш шеф на разузнаването и кадър на ДС без опит в ядрената енергетика.
  • Земеделие: За министър е назначен Пламен Абровски, бивш депутат и кандидат за министър от „Има такъв народ“ (ИТН).
  • Транспорт: Намерения за назначаване на бившия председател на НС от ИТН Ива Митева за зам.-министър и влизане на бившия депутат от ИТН Златомира Мострова в ръководството на НКЖИ.
  • Външна политика: Начело е Велислава Петрова-Чамова, предложена от ИТН в миналото за различни високи постове.
  • Регионално развитие: В новото ръководство на АПИ е влязла Людмила Елкова – зам.-министър на финансите в кабинета „Орешарски“.
  • Околна среда: Назначението на Атанас Костадинов (зам.-министър при Росен Желязков през 2025 г.), който на 9 юни е бил тихомълком освободен.
  • Държавни дружества: За директор на „Автомагистрали“ е назначен Иван Кунев (бивш общински съветник от ГЕРБ), а в борда на ВиК холдинга влизат Пламен Манолов (бивш шеф на НСБ в период с натрупани загуби от 30 млн. лв.) и Манол Генов (министър на околната среда в кабинета „Желязков“).
  • Министерски съвет и парламент: За главен секретар на МС е назначена Камелия Нейкова (оглавявала ЦИК по предложение на ИТН), а Николета Кузманова (бивш зам.-председател на НС от ИТН) е станала шеф на кабинета на председателя на парламента.
  • Култура: Запазване на Тодор Чобанов – зам.-министър от кабинета „Желязков“ и бивш зам.-кмет на София от ГЕРБ.
  • Служби и парламентарна подкрепа: Посочва се, че Антон Кутев и Явор Гечев (подкрепили избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС през 2013 г.) днес са депутати от „Прогресивна България“, а изборът на Пламен Тончев за председател на ДАНС е минал с гласовете на управляващите, ГЕРБ-СДС и ДПС.

В заключение от ПП заявяват, че същите кадри и зависимости се завръщат с още по-голяма сила.

ДБ: Овладяване на проваления модел и нови рискове вместо промяна

В официална позиция от „Демократична България“ определят първите 100 дни на кабинета „Радев“ като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо реализиране на реална промяна.

От ДБ припомнят, че преди сто дни Румен Радев е поел еднолично властта с безпрецедентно мнозинство, висока подкрепа и заявки за овладяване на цените, модернизация на икономиката, демонтаж на олигархичния модел и възстановяване на държавността. От формацията заявяват, че са поели ангажимент да бъдат конструктивна и твърда дясна опозиция, която подкрепя реформите, но разобличава имитациите и защитава европейския курс.

Според оценката на ДБ, 100 дни са достатъчни, за да се види, че властта се е насочила към подчиняване и експлоатиране на досегашния провален модел. Формацията извежда следните основни дефекти в досегашното управление:

  • Дълг и нови данъци вместо реформи и модернизация;
  • Кадрова подмяна вместо реален демонтаж на олигархията;
  • Календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма;
  • Празен стол и изолация в Европейския съюз вместо влияние и защита на националната сигурност;
  • Разделение в обществото вместо лидерство и национален консенсус.

От „Демократична България“ завършват с констатацията, че гражданите не са гласували за нов управител на старата система, а за нейната пълна промяна.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: по материали от БТА    
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