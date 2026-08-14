Ранени хора в критично състояние, пожар изпепели къщи и коли в Хърватия

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Х ърватските спешни служби са оказали помощ на 40 пострадали от пожара край Локва Рогозница по хърватското крайбрежие, има и загинал, а около 2000 души са евакуирани, предаде ХИНА. Пожарът, в който са изгорели между 900 и 1000 хектара земя, вече е овладян, но продължава оценката на щетите.

"Ситуацията е малко по-спокойна тази сутрин. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от пожара", посочи главният пожарен командир Славко Туцакович пред хърватската национална телевизия ХРТ.

Полицията в Сплит съобщи, че човешко тяло е намерено в петък следобед при претърсване на засегнатите от огъня райони. То е открито в село Локва Рогозница, на около 30 километра южно от Сплит.

При посещение на място премиерът Андрей Пленкович похвали работата на пожарникарите.

"Този пожар се разпространи със светкавична скорост. Това, което пожарникарите успяха да спасят, е истинско чудо", заяви той.

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Пленкович подчерта, че става дума за гъсто населен район с около 15 000 жители, към които през летния сезон се добавят още близо 12 000 туристи.

В болницата в Сплит са приети 40 души, сред тях германски и полски турист. Десет от пострадалите са в интензивно отделение с различни травми, включително тежки изгаряния.

Хърватската противопожарна асоциация съобщи днес сутринта, че четири самолета "Канадеър" (Canadair CL-415) са били изпратени в района на горския пожар близо до Локва Рогозница, който се е разпространил до град Омиш.

Асоциацията съобщи, че кораб на хърватския военноморски флот е в готовност в пристанище Омиш, в случай че е необходимо да транспортира евакуирани.

Главният пожарен командир на Хърватия Славко Туцакович определи бедствието като "един от най-тежките пожари в историята на страната".

"Беше страшно дори да се гледа. Пострадаха много къщи, кафенета, ресторанти, автомобили и лодки, които бяха на сушата", каза той.

Получени са съобщения за къщи, засегнати от пожара, в селищата Ивашняк, Старо Село, Под Вайле, Немира, Станичи и Медичи. Все още няма информация за броя на засегнатите сгради. По пътищата в района има много изпепелени коли.

Поради увеличения брой евакуирани, приемни центрове са отворени в Омиш, Дуги Рат, Макарска и Сплит.

Около 150 души към момента пребивават в приемните центрове.

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Общо 286 пожарникари с 93 пожарни автомобила са ангажирани на мястото на инцидента, като някои екипи все още са на път.

В допълнение към сили от Сплитско-далматинската жупания, пожарни екипи са изпратени от седем други жупании.

Хърватската противопожарна асоциация съобщи, че е получила сигнал за горски пожар в открита местност близо до Локва Рогозница в 20:15 ч. в четвъртък. Пожарът е засегнал трева, ниска растителност и борова гора. Той е избухнал в непосредствена близост до сгради и се е разпространил с помощта на силните ветрове.

Движението е спряно по държавния път, минаващ по крайбрежието близо до Локва Рогозница. Хърватският автомобилен клуб съобщи, че околовръстният път на Омиш е затворен за движение в посока Макарска заради пожара.

Очаква се днес в Омиш да пристигнат премиерът Андрей Пленкович, както и министрите по въпросите на ветераните Томо Медвер, на вътрешните работи Давор Божинович, на здравеопазването Ирена Хръстич и на туризма и спорта Тончи Главина. Те ще се срещнат с главния пожарен командир Славко Туцакович, жупана на Сплитско-далматинската жупания Блаженка Бобан, кмета на Омиш Звонко Мочич, както и с представители на противопожарната служба, гражданската защита и полицията.