Преговори в Египет: „Хамас“ потвърди ангажимент към мирния план за Газа

Д елегация на “Хамас” днес се срещна в Египет с ръководителя на египетското разузнаване Хасан Рашад, за да обсъдят начини за напредък на американския мирен план за Газа, съобщи египетската новинарска агенция, цитирана от Франс прес.

Според агенция МЕНА делегацията, водена от лидера на “Хамас” Халил ал Хая - неговото първо посещение в Египет от назначаването му в края на юли - “потвърди ангажимента си за прилагане на плана на американския президент Доналд Тръмп”.

Срещата, която се проведе в северния град Аламейн, беше фокусирана върху “усилията за принуждаване на Израел за зачитане на споразумението - което включва пътна карта от 15 точки”, каза висш представител на палестинското ислямистко движение пред АФП.

В края на юли “Хамас” прие американската пътна карта, предназначена да даде старт на втората фаза от плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа, която предвижда разоръжаване на “Хамас” и изтегляне на Израел от палестинската територия. Но израелският премиер Бенямин Нетаняху официално отхвърли текста, като настоя за “истинско” разоръжаване на групировката.

“Делегацията ще информира египетските власти за нарушаването от страна на Израел на споразумението за примирие и ще подчертае ангажимента и желанието на движението да приложи споразумението веднага, след като Израел обяви, че е съгласен с него”, каза Хая преди началото на преговорите.

Планирано е Джаред Къшнър, специален пратеник и зет на американския президент Доналд Тръмп, следващата седмица да посети Израел и Египет. Очаква се Къшнър да бъде придружаван от Николай Младенов - върховния представител на Съвета за мир на президента на САЩ за Газа.

Друг източник от “Хамас” каза пред АФП във връзка с посещението, че “се осъществяват контакти“ за организиране на среща между делегацията на “Хамас”, Младенов и американски представители.

Според представителя на палестинската организация се споменават “контакти и обсъждания” с египетски, катарски и турски посредници, за да “принудят Израел да спазва споразумението”.

“Хамас” и Израел се обвиняват взаимно в нарушаване на обявеното от октомври 2025 г. примирие в палестинската територия, която е опустошена от две години война, предизвикана от безпрецедентната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г.