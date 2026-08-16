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По-бързо от светлината? Вълнов феномен обърка физиката

Учени откриха, че интерференцията между директни и отразени вълни може да изпрати енергиен пик с двойно по-висока скорост. Ефектът работи под вода, но може да важи и за светлината във вакуум.

16 август 2026, 18:18
По-бързо от светлината? Вълнов феномен обърка физиката
Източник: iStock

Н якои истини за Вселената изглеждат абсолютни и неоспорими. Ентропията се движи само в една посока, гравитацията ни тегли надолу, а нищо на този свят не може да надвиши скоростта на светлината.

Странен феномен при взаимодействието на звуковите вълни под водата обаче току-що показва как нещо може да създаде илюзията, че изпреварва този космически лимит.

Според изследване на акустика Джон Л. Спайсбъргър от Университета на Пенсилвания и океанографа Юджийн Тери от Океанографския институт „Удс Хоул“, интерференцията между вълни, пътуващи по два различни пътя, може да измести пика на тяхната обща енергия така, че той да пристигне по-рано от пика на вълната, пътуваща по най-директния път.

Това явление работи с подводен звук – което означава, че поне теоретично би могло да работи и със светлинни вълни във вакуум. И най-хубавото е, че това дори не нарушава законите на физиката!

„Доказваме, че скоростта на предаване на информация си остава по-малка или равна на скоростта на светлината във вакуум, така че ефектът не нарушава Специалната теория на относителността“, пишат авторите в научната си публикация за списание Physical Review E.

Всичко започва с песента на китовете
Откритието всъщност е родено от опитите за проследяване на китове в океана. Учените определят местоположението на пеещ кит, като използват няколко подводни микрофона (хидрофони) и изчисляват времето, за което сигналът стига до всеки от тях.

Спайсбъргър обаче забелязва, че този метод често дава сериозни грешки. Причината? Когато китът е близо до повърхността, част от звука пътува директно до микрофона, а друга част се отразява от водната повърхност. Когато двете вълни се застъпят, тяхното застъпване (интерференция) променя формата на импулса.

При определени условия интерференцията свива и измества вълната така, че нейният енергиен пик достига до приемника ПРЕДИ пика на директния сигнал.

При компютърни симулации с подводен звук (който се движи с около 1500 метра в секунда), изследователите отчитат, че полученият енергиен пик изглежда така, сякаш се движи със зашеметяващите 2782,5 метра в секунда – почти двойно по-бързо от скоростта на звука!

Възможно ли е това и при светлината?
Физиците смятат, че същият ефект може да се приложи и за електромагнитните вълни (светлината) във вакуум.

Възниква обаче въпросът: нарушава ли това правилото на Айнщайн, че нищо не може да се движи по-бързо от светлината?

Тук учените правят важна разлика между енергийния пик на вълната и информацията, която тя носи.

За да тестват това, те симулират изпращането на двоичен код (1 и 0). Резултатите показват, че макар енергийният пик да се „прескача“ напред и да изглежда свръхсветлинен, същинската нова информация НЕ може да пристигне по-бързо от светлината по директния си път.

Какво следва?
Въпреки че ефектът не позволява пътуване във времето или мигновени съобщения до съседни галерии, той осигурява на сигнала леко и неочаквано „ускорение“, чийто механизъм все още се проучва.

Следващата стъпка пред екипа е да проведе реални лабораторни експерименти – първо със звук, а след това и със светлина. Ако ефектът се потвърди, това ще бъде най-простият познат на науката метод за постигане на „свръхсветлинни“ илюзорни скорости.

Източник: sciencealert    
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