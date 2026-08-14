Огненият ад на Халкидики: Пожарът край Сивири е овладян, стотици бяха евакуирани по море

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О громният горски пожар, който избухна в четвъртък край Сивири на гръцкия полуостров Халкидики, е поставен под контрол, но властите остават в повишена готовност заради опасността от нови разпалвания.

По данни на гръцката Пожарна служба от около 21:00 ч. в четвъртък няма активно огнено фронт, но на различни места продължават да тлеят отделни огнища. Заради силните ветрове, които се очаква да продължат и в петък, пожарникарите остават на терен, за да реагират незабавно при евентуално възобновяване на огъня.

🚨🇬🇷 WATCH: Tourist filmed absolute chaos as wildfires rage near the beaches in Halkidiki, #Greece right now.



Thick smoke, flames on the hills, crowds of people on the shore pic.twitter.com/2gBM7S85TM — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) August 13, 2026

Пожарът е избухнал около 14:00 ч. в гориста местност с ниска растителност край Сивири. Силният вятър бързо е разнесъл пламъците и огънят е достигнал до населени райони, като е причинил щети на къщи, автомобили и инфраструктура. Гръцките медии съобщават за сериозни поражения по части от района.

Четири съобщения за евакуация

Заради бързото разрастване на пожара гръцките власти са изпратили няколко съобщения чрез системата 112. На хората в Сивири и Фурка е било наредено да напуснат опасните райони и да се насочат към безопасни места.

Пожарната служба съобщава, че за овладяването на огъня са били мобилизирани 155 пожарникари, четири специализирани екипа за горски пожари и 57 противопожарни автомобила, както и доброволци. В операцията са участвали и 12 пожарникари с три автомобила от Молдова, които са в Гърция по европейска програма за предварително разполагане на пожарникари.

От въздуха са работили общо 9 самолета и 7 хеликоптера, като един от хеликоптерите е използван за координация на въздушните сили. На място са били изпратени и водоноски и тежка техника за прокарване на просеки и противопожарни ивици.

A large wildfire broke out in Siviri, Halkidiki, Greece, this evening.



Emergency evacuations are underway by land and sea as strong winds spread the flames toward homes and beaches. pic.twitter.com/LJzX6KOLfn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 13, 2026

Стотици туристи се оказаха блокирани на плажовете

Една от най-мащабните операции е била извършена по море. Заради приближаването на огъня към крайбрежната зона стотици хора, намиращи се на плажовете в района, е трябвало спешно да бъдат евакуирани.

Общо 481 души са били изведени по море с плавателни съдове на Пожарната служба, бреговата охрана и частни лодки. От тях 285 души са били транспортирани до плажа Сани, а други 196 са били качени на пътническия катамаран Speedrunner Jet, който е бил насочен към района заради извънредната ситуация.

Гръцките медии показаха драматични кадри от евакуацията, при която хора с багаж и лични вещи са били отвеждани от плажа с лодки, докато в близост се виждат димът и пламъците.

Хора прекараха нощта в автомобили

Заради ограничения достъп до Сивири част от хората не са успели да се върнат веднага по домовете и местата за настаняване. Според гръцки медии много граждани са прекарали нощта в автомобилите си в района на Касандрия, след като достъпът до Сивири е бил ограничен от съображения за сигурност.

Очаква се властите да продължат постепенното пропускане на хора към населените места, когато условията позволят това. Основната опасност остава свързана с евентуални нови разпалвания в гористите участъци.

🔥📹Out of control, the #fire at the first leg #wildfire #Chalkidiki houses are burning;g flames inside hotel unitshttps://t.co/xB7hYKtlqtpic.twitter.com/Kv5UPO08Uu

😷In #Greece, people wearing face masks, some ​clutching children or pets, boarded dinghies & boats in the seaside… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 13, 2026

Опасността не е отминала

Макар активният фронт да е прекъснат, гръцките власти предупреждават, че ситуацията остава сложна. За петък са прогнозирани много силни, на места бурни ветрове, които могат да подпомогнат бързото разпространение на евентуални нови пожари.

Гръцката Пожарна служба призовава гражданите да следват стриктно указанията на властите и съобщенията на системата 112. В района на Халкидики продължават да дежурят значителни противопожарни сили, които следят за тлеещи огнища и възможни разпалвания.