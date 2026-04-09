Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

И ранската морска и пристанищна администрация препоръча на корабите да предприемат преминаване на Ормузкия пролив само след предварително съгласуване с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) и изтъкна опасността от мини в стратегическия воден път след неколкоседмичния военен конфликт, предаде ДПА.

Предупреждението разпространиха държавните медии, включително агенция Хабар-Фури и държавната телевизия ИРИБ.

По-рано иранската агенция Фарс съобщи, че Иран отново временно е спрял преминаването на кораби през пролива в знак на протест срещу израелските атаки в Ливан. По данни на агенция Фарс от началото на примирието през Ормуз са преминали само два петролни танкера.

Миналата нощ Иран и САЩ се споразумяха за двуседмична пауза в сраженията и временно отваряне на Ормузкия пролив, в рамките на договореност, постигната в последния момент след заплахата на американския президент Доналд Тръмп да подложи Ислямската република на вълна от масирани удари.

Despite a ceasefire, Iran warns vessels to seek permission before crossing the Strait of Hormuz or face attack. Over 800 ships remain stranded as tensions linger, raising concerns over global oil supply and trade routes.#Iran #StraitOfHormuz #Ceasefire #GlobalTrade #OilSupply… pic.twitter.com/hMyuxCedY4 — The Daily Jagran (@TheDailyJagran) April 9, 2026

Политици от целия свят приветстваха споразумението, но безпокойството се запазва заради обстановката в Ливан, където израелските операции продължават.

Пактът, който бе договорен с посредничеството на Пакистан, обхваща и ливанския фронт, според пакистанския премиер Шехбаз Шариф, но не така мислят израелският премиер Бенямин Нетаняху и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, които казаха, че примирието е само с Иран. По думите им боевете срещу съюзническото на Техеран ливанско шиитско движение Хизбула ще продължат.

Водният път, който е критично важен за международната търговия с петрол и газ, е почти напълно затворен, откакто на 28 февруари САЩ и Израел предприеха голяма военна операция срещу Иран. Само малък брой кораби успяха да преминат за този период.

Безопасни маршрути за преминаване

Освен препоръката за съгласуване с КГИР иранската морска и пристанищна администрация разпространи и указания с безопасни маршрути за евентуално преминаване на пролива, съобщи друга иранска официална агенция, Студентската информационна мрежа (СНН), цитирана от Ройтерс.

Според организацията безопасният коридор за влизане от Оманско море е северно от остров Ларак, а за излизане от Залива е южно от о-в Ларак и към Оманско море.