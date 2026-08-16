Тежка катастрофа на Околовръстния път на София, има пострадали

Т ежък пътен инцидент е станал на Околовръстния път на София, в района на разклона за Бистрица.

Двама души са пострадали при удара, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи. Двамата пострадали - майка и син, са от единия автомобил. Те са в кондиция, откарани са в лечебно заведение за преглед. Другият шофьор не е пострадал.

На място са пристигнали полицейски екипи. Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни.

Произшествието е затруднило движението и в района се е образувало задръстване. Пътят не е затворен изцяло, но автомобилите преминават бавно покрай мястото на катастрофата.