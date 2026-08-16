Папа Лъв XIV призова за край на насилието срещу палестинците на Западния бряг

П апа Лъв XIV призова за прекратяване на актовете на насилие срещу палестинското цивилно население на Западния бряг, съобщи ДПА.

„Подновявам призива си за прекратяване на продължаващото насилие срещу палестинското цивилно население на Западния бряг“, заяви главата на 1,4-те милиарда католици по света. Призивът той отправи от лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, близо до Рим.

Папата призова международната общност спешно да подпомогне решението за две държави „за справедлив и траен мир - сценарий, при който Израел и независима палестинска държава биха съжителствали мирно.

Насилието от страна на израелски заселници срещу палестинци на Западния бряг се е увеличило през последните години, коментира ДПА.

Заселниците са обсадили палестински домове в село Кусра на Западния бряг от седмица. САЩ, близък съюзник на Израел, наскоро призоваха израелските власти да изгонят заселниците от селото.