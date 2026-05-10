Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

И ран отправи нови предупреждения, свързани със стратегическия Ормузки проток, като представители на властта заявиха, че Техеран може да затегне контрола върху ключовия морски маршрут, през който преминава близо една пета от световния трафик на въглеводороди.

Говорителят на иранската армия Мохамад Акраминия предупреди, че от неделя (10 май) плавателни съдове на държави, които спазват американските санкции срещу Иран, могат да срещнат затруднения при преминаването през Ормузкия проток, предаде полуофициалната агенция "Тасним", цитирана от "Ройтерс".

Междувременно ирански депутати съобщиха, че подготвят законопроект, който да официализира иранското управление над протока. В проекта се предвиждат и клаузи, забраняващи преминаването на кораби на „вражески държави“.

В публикувано от иранската агенция Мехр видео съветникът на върховния лидер Моджтаба Хаменей – Мохамад Мохбер – заяви, че Иран дълго е подценявал стратегическото значение на Ормузкия проток.

„Ормузкият проток представлява възможност, ценна колкото атомна бомба“, каза той.

По думите му възможността Иран да влияе върху глобалната икономика чрез контрол върху морския маршрут е „голяма възможност“.

„Да имаме позиция, която ни позволява да влияем върху глобалната икономика с едно решение, е голяма възможност“, заяви Мохбер.

Той допълни, че Техеран няма да допусне „придобивките от тази война“ да бъдат загубени.

Възможна промяна в режима на протока

Мохбер коментира и възможността за промяна на правния режим на Ормузкия проток.

Според него това може да стане „въз основа на международното право“ или, ако е необходимо, „въз основа на националното законодателство“ на Иран.

Изявленията идват на фона на ново напрежение между Иран и САЩ. По-рано днес бяха съобщени сблъсъци в района на Ормузкия проток, което според международни агенции представлява ново нарушение на действащото прекратяване на огъня.

Напрежение и в Обединените арабски емирства

Мохбер отправи критики и към Обединените арабски емирства, които са съюзник на САЩ.

„Те бяха наказани и ще бъдат наказвани дори още повече“, заяви той.

По думите му инвеститорите започват да изтеглят капитали от страната.

Междувременно министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че противовъздушната отбрана на страната е била задействана срещу дронове и ракети, изстреляни от Иран.

Това се случва въпреки официално действащото от 8 април прекратяване на огъня между САЩ и Иран.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и през него преминават значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Протокът е основен износен маршрут за държави като Саудитска Арабия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства. Според международни енергийни анализи през него ежедневно преминават около 20% от световните доставки на петрол.

Заради стратегическото си значение районът често е обект на напрежение между Иран, САЩ и съюзниците им в Близкия изток. През годините Техеран нееднократно е заплашвал да ограничи или блокира преминаването през Ормузкия проток в отговор на международни санкции и военен натиск.

Всяко напрежение в района обикновено води до реакции на международните пазари и опасения за възможни смущения в глобалните енергийни доставки.