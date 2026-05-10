Свят

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Техеран подготвя нови мерки срещу държави, които спазват санкциите на САЩ

10 май 2026, 10:30
Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция
Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица
„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър
Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд
Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария
Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"
Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател

Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател
Самолет с 224 пътници удари пешеходец на пистата по време на излитане

Самолет с 224 пътници удари пешеходец на пистата по време на излитане

И ран отправи нови предупреждения, свързани със стратегическия Ормузки проток, като представители на властта заявиха, че Техеран може да затегне контрола върху ключовия морски маршрут, през който преминава близо една пета от световния трафик на въглеводороди.

Говорителят на иранската армия Мохамад Акраминия предупреди, че от неделя (10 май) плавателни съдове на държави, които спазват американските санкции срещу Иран, могат да срещнат затруднения при преминаването през Ормузкия проток, предаде полуофициалната агенция "Тасним", цитирана от "Ройтерс".

Иран с остро послание към САЩ: Откажете се от незаконните и неразумни искания

Междувременно ирански депутати съобщиха, че подготвят законопроект, който да официализира иранското управление над протока. В проекта се предвиждат и клаузи, забраняващи преминаването на кораби на „вражески държави“.

„Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба“

В публикувано от иранската агенция Мехр видео съветникът на върховния лидер Моджтаба Хаменей – Мохамад Мохбер – заяви, че Иран дълго е подценявал стратегическото значение на Ормузкия проток.

„Ормузкият проток представлява възможност, ценна колкото атомна бомба“, каза той.

По думите му възможността Иран да влияе върху глобалната икономика чрез контрол върху морския маршрут е „голяма възможност“.

„Да имаме позиция, която ни позволява да влияем върху глобалната икономика с едно решение, е голяма възможност“, заяви Мохбер.

Той допълни, че Техеран няма да допусне „придобивките от тази война“ да бъдат загубени.

Иран отговори на ултиматума на Тръмп за Ормузкия проток

Възможна промяна в режима на протока

Мохбер коментира и възможността за промяна на правния режим на Ормузкия проток.

Според него това може да стане „въз основа на международното право“ или, ако е необходимо, „въз основа на националното законодателство“ на Иран.

Изявленията идват на фона на ново напрежение между Иран и САЩ. По-рано днес бяха съобщени сблъсъци в района на Ормузкия проток, което според международни агенции представлява ново нарушение на действащото прекратяване на огъня.

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Напрежение и в Обединените арабски емирства

Мохбер отправи критики и към Обединените арабски емирства, които са съюзник на САЩ.

„Те бяха наказани и ще бъдат наказвани дори още повече“, заяви той.

По думите му инвеститорите започват да изтеглят капитали от страната.

Иран отново въведе ограничения върху Ормузкия проток

Междувременно министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че противовъздушната отбрана на страната е била задействана срещу дронове и ракети, изстреляни от Иран.

Това се случва въпреки официално действащото от 8 април прекратяване на огъня между САЩ и Иран.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и през него преминават значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Протокът е основен износен маршрут за държави като Саудитска Арабия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства. Според международни енергийни анализи през него ежедневно преминават около 20% от световните доставки на петрол.

Заради стратегическото си значение районът често е обект на напрежение между Иран, САЩ и съюзниците им в Близкия изток. През годините Техеран нееднократно е заплашвал да ограничи или блокира преминаването през Ормузкия проток в отговор на международни санкции и военен натиск.

Всяко напрежение в района обикновено води до реакции на международните пазари и опасения за възможни смущения в глобалните енергийни доставки.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Иран Ормузки проток САЩ Санкции Петролен трафик Контрол над протока Напрежение Стратегическо значение Международно право Обединени арабски емирства
Последвайте ни
Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 5 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 5 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Българин на крачка от световен рекорд на Гинес (ВИДЕО)</p>

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

Любопитно Преди 11 минути

Предизвикателството се изпълнява от варненеца Станислав Златарев в село Овчага

<p>Стилиян Петров: Три пъти са ми предлагали да стана депутат</p>

Стилиян Петров за битката с левкемията, края на футболната си кариера и каузите, на които е посветил живота си

Любопитно Преди 1 час

В откровен разговор пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" той говори за диагнозата, трудните месеци на терапия, и разочарованията

,

Ако американците си тръгнат: Едно германско градче в шок

Свят Преди 3 часа

Местните хора са в шок. Американците живеят с тях от 80 години

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

България Преди 4 часа

На мястото веднага е изпратен екип на пожарната, който своевременно е потушил пожара

Снимката е илюстративна

Експлозия избухна на плавателен съд край Маями, много ранени

Свят Преди 4 часа

Спасителните екипи са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ“

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

България Преди 4 часа

Въвеждат се временна организация на движението и промени в градския транспорт

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Технологии Преди 4 часа

Много смартфони вече предлагат поне 8GB или 12GB системна памет, която надграждат допълнително с "виртуална" памет. Функцията трябва да помогне за работата с много приложения, но се оказва, че може и да е в основата на някои проблеми на смартфоните

,

Билет за мир на Босфора: 5 причини да зарежете всичко и да летите до Истанбул още сега

Любопитно Преди 4 часа

Минимум неща, максимум емоции. Казваме ви как да „рестартирате“ напълно ума си за 3 дни в Турция

<p>Мелони реагира на шокиращ дийпфейк&nbsp;</p>

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

Свят Преди 4 часа

Мелони публикува въпросното изображение във Facebook

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Свят Преди 13 часа

Навръх Деня на победата руският президент Владимир Путин обяви, че конфликтът в Украйна навлиза в своята финална фаза. Той изрази готовност за диалог с Европа чрез посредничеството на Герхард Шрьодер и постави условия за среща със Зеленски

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Свят Преди 13 часа

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

Свят Преди 13 часа

След като САЩ разсекретиха 160 документа за извънземен живот, ветеранът в изследванията на НЛО Денис Андерсън предупреждава: властите ни дават само „най-безобидното“, докато истинският феномен остава непредсказуем и извън нашия контрол

Областният управител на Софийска област подава оставка

Областният управител на Софийска област подава оставка

България Преди 14 часа

Това заявява в публикация във Фейсбук областният управител на Софийска област Иван Димитров, в която се обръща към вицепремиера Иво Христов

<p>Кой е <strong data-index-in-node="98" data-path-to-node="4">Виджай</strong> &ndash; актьорът, който навлезе в индийската политика</p>

Кой е Виджай – актьорът, който навлезе в индийската политика, печелейки ключови избори

Свят Преди 14 часа

С обещания за злато, социални помощи и икономически възход, актьорът използва армия от фенове и изкуствен интелект, за да събори утвърдените политически династии

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Любопитно Преди 15 часа

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Неделя е за бавно кафе, любими хора и малко време само за нас

Edna.bg

Васил Василев – Зуека пред Edna.bg : „Животът трябва да е весел“

Edna.bg

Гьозтепе за Мъри: 100 мача начело на нашия отбор, още много предстои, Командире

Gong.bg

Шерки: Никога няма да спра да бъда футболен романтик

Gong.bg

Проф. Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан” в Европа, за да разбие консенсуса в ЕС

Nova.bg

Сметката за лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Nova.bg