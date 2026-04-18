Свят

Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток

Іранските въоръжени сили заявиха, че техният "контрол върху Ормузкия проток се върна към предишното си състояние"

18 април 2026, 11:55
Източник: БТА/АР

И ран днес отново въведе ограничения върху преминаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток, предадоха световните агенции.

Техеран обвини САЩ, че са нарушили условията по сделката за отварянето на протока, отбелязва Асошиейтед прес.

Иран промени решението си за отваряне на протока, след като САЩ казаха, че въпреки отварянето няма да премахнат морската си блокада на иранските пристанища.

Иранските въоръжени сили заявиха днес, че техният "контрол върху Ормузкия проток се върна към предишното си състояние . . .  под строгото управление и контрол на въоръжените сили". Те предупредиха, че ще продължат да блокират транзита през протока дотогава, докогато остане в сила американската блокада на иранските пристанища.

Иранските сили направиха това си изявление, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската блокада "ще остане в пълна сила", докато Техеран не постигне споразумение със САЩ, включително по въпросите на ядрената си програма.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Иран Ормузки проток САЩ Блокада Световна търговия Техеран Военен контрол Пристанища Ядрена програма Споразумение
