Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток

И ран днес отново въведе ограничения върху преминаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток, предадоха световните агенции.

Техеран обвини САЩ, че са нарушили условията по сделката за отварянето на протока, отбелязва Асошиейтед прес.

BREAKING: Dozens of ships are making U-turns in the Strait of Hormuz, heading back into the Persian Gulf after surging toward it following Araghchi's "completely open" declaration, per MarineTraffic data.



Iran had warned earlier today that the opening would be "practically… — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) April 17, 2026

Иран промени решението си за отваряне на протока, след като САЩ казаха, че въпреки отварянето няма да премахнат морската си блокада на иранските пристанища.

🇺🇸🇮🇷 U.S Navy moves USS Miguel Keith from Japan toward Iran as it preps for mine-clearing operations in the Strait of Hormuz.



It's just finished being overhauled at Yokohama, prefect timing.



Source: Al Jazeera https://t.co/CUgUYVmzBk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 18, 2026

Иранските въоръжени сили заявиха днес, че техният "контрол върху Ормузкия проток се върна към предишното си състояние . . . под строгото управление и контрол на въоръжените сили". Те предупредиха, че ще продължат да блокират транзита през протока дотогава, докогато остане в сила американската блокада на иранските пристанища.

Иранските сили направиха това си изявление, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската блокада "ще остане в пълна сила", докато Техеран не постигне споразумение със САЩ, включително по въпросите на ядрената си програма.